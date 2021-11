El mensaje de Zidane que frenaría en seco su fichaje por el PSG

La bomba ha estallado en Inglaterra. Mauricio Pochettino podría tener las horas contadas en el PSG, algo suscitado por el malestar de ambas partes, y ya ha trascendido el nombre de Zinedine Zidane como el gran deseado en París para asumir los mandos del equipo de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y cía. ¿Hay posibilidades reales?

Primero debería confirmarse el adiós de Pochettino, que vería con buenos ojos recalar en el Manchester United, y luego contactar con Zidane, quien ya dijo 'no' hasta dos veces a los red devils. Sobre cuál sería la respuesta del entrenador francés surgen varias dudas, sosteniéndose en varias teorías.

En cuanto a por qué Zidane rechazaría al PSG, la razón con más peso es que el PSG es el gran 'enemigo' de un club con un calado especial en el corazón del técnico galo: el Olympique de Marsella.

Justamente, hace no tanto, dos semanas atrás, Zidane declaraba su 'amor' al Marsella en una entrevista en La Provence: "¿Siempre marseillais? ¡Oh, sí! Soy de Marsella, eso seguro. Aunque puedan pasar muchas cosas… Me fui muy joven, no vivo aquí… Pero vuelvo de vez en cuando y sé que soy marsellés y que lo seguiré siendo de por vida", dijo con rotundidad.

Eso sí, Zidane nunca llegó a jugar en el Marsella pese a ser uno de sus sueños: "Cuando era joven, a los 15, 16 o 17 años, estaba en la grada para ver los partidos y como era futbolista, me decía: ojalá un día jugar aquí. Pero no sucedió, por muchas razones. Habría sido algo fuerte", expresó.

Zidane sí jugó en el Velodrome, aunque como visitante y, de hecho, explicó en esta entrevista una anécdota que guarda con cariño: "Recuerdo un partido en Marsella, en ese momento era Franz Beckenbauer el entrenador del OM, y ganamos 1-0 en Marsella. Es un recuerdo sagrado. Me hace algo decirme a mí mismo que gané en Marsella, pero para mí fue fabuloso", explicó.

En aquella entrevista, la sensación era que Zidane dejaba la puerta abierta a entrenar algún día al Marsella, rival directo del PSG, club que sueña ahora con su fichaje. Y en el horizonte sigue estando la opción de ser seleccionador de Francia tras el Mundial de 2022, algo que sigue sin tener claro. Todo en el aire.

