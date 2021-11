Los secretos de Zidane y de su marcha del Real Madrid: "Me dijo que quería dar un paso atrás"

El paso de Zinedine Zidane por el banquillo del Real Madrid no se entiende sin la figura de David Bettoni a su lado. El que fuera segundo del técnico francés ha concedido una entrevista a RMC Sport en la que ha analizado la figura del mister y ha contado cómo se fraguó su marcha del equipo blanco el pasado verano. Ahora, Bettoni mira hacia el futuro con el objetivo de dar el salto a primer entrenador.

Entrenar con Zidane

"Yo tenía mis ideas porque fui entrenador juvenil durante ocho o nueve años. A Zidane le pregunté: '¿Qué fútbol es que te gustaría ofrecer como entrenador?', Hablamos sobre los principios del juego, diferentes organizaciones, cómo sacar la pelota. Hablamos sobre todo de la noción de placer. Me dijo: 'Cuando me vayas a ayudar a preparar los entrenamientos, quiero que la noción del placer esté en el centro de tus ejercicios. Quiero que el jugador quiera volver cuando llegue a casa. Me marcaron estas palabras de Zidane".

Así es Zidane

"Es un entrenador atípico, no habla mucho de lo que hace en los medios. Siempre ha sido así, no juega un papel de ser un personaje haciéndose el discreto. Pero cuando hablas de fútbol con él, sientes que ha pasado por mucho, que ha sido entrenado por grandes entrenadores y pensó mucho antes de convertirse en entrenador. Se ha preparado. Necesita que sinteticemos nuestras ideas. Tiene un libreto táctico muy importante que reserva para su plantilla y sus jugadores. Zidane tiene ideas y pasa mucho tiempo hablando individualmente con sus jugadores".

Benzema

"En el momento en el que no está en la selección añade carga de trabajo. Lo vimos transformarse físicamente. Pienso que en su cabeza él se preguntaba por qué no iba con la selección. Se convirtió en un líder excepcional después de la marcha de Ronaldo".

Trabajo con Cristiano

"Con CR7, hay que ser claro y conciso. Debe saber por qué está haciendo tal ejercicio. Antes de enfrentarnos al Bayern, me había asegurado de que no se centrara en Neuer sino en objetivos estratégicos en la portería. Me preguntaba que por qué le decía eso".

La salida del Madrid

"Al final de la temporada, cuando Zizou me dijo que quería dar un paso atrás, me dijo: 'Tienes que ir a por ello, estás preparado y los jugadores lo saben'. Decidí empezar mi carrera como entrenador principal. Estoy listo para coger un equipo de primera división, en la Ligue 1 por ejemplo. Estoy abierto a todos los campeonatos pero soy francés y conozco muy bien el campeonato francés".

Nuevos retos

"Fue una experiencia extraordinaria. Me lo tomé con mucha sencillez. Solo tenía que ser yo mismo. Fue después de todas estas hermosas experiencias cuando comencé a decirme: ¿Por qué no?. ¿Por qué no probar en solitario? Me siento preparado. Tengo mucha experiencia, tuve la oportunidad de formar grandes jugadores".

Sigue los temas que te interesan