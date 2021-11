Alexia Putellas, una Balón de Oro para confirmar el ascenso del fútbol femenino español

Alexia Putellas se prepara para el gran día. Este lunes 29 de noviembre se conocerá el nombre de los ganadores del Balón de Oro 2021. Después de que en 2020 el premio se quedase desierto por la pandemia de la Covid-19, el mundo del fútbol está listo para su gran día. Y aunque se desconoce quiénes serán los vencedores en categoría masculina y femenina, la centrocampista del Fútbol Club Barcelona parte como gran favorita.

¿Por qué es la favorita? Con el Barça, Alexia Putellas lo ganó todo la pasada temporada. Copa de la Reina, Primera Iberdrola y Women's Champions League. Un triplete que ha provocado que cuatro jugadoras que militaron, y militan, en las filas del equipo azulgrana estén entre las 20 nominadas.

Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Sandra Paños y Lieke Martens son las candidatas al Balón de Oro Femenino por parte del Barcelona. Y a ellas se suma una Irene Paredes que cambió el Paris Saint-Germain por el conjunto culé el pasado verano. Por los títulos conquistados con su club, las blaugranas son favoritas, aunque no hay que descartar a las canadienses de la lista, ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cita con la historia

El 29 de noviembre de 2021 puede ser el día que pase a la historia porque una futbolista española gane el Balón de Oro por primera vez para nuestro país. El preciado galardón dorado se entregó por vez primera en categoría femenina en el año 2018, cuando fue a parar a las manos de la noruega Ada Hegerberg. Fue la estadounidense Megan Rapinoe la que sucedió en el trono a la nórdica. Y la tercera apunta a ser española.

Cuatro jugadoras españolas nominadas y una favorita: Alexia Putellas. La catalana ya fue la primera futbolista de nuestro país en convertirse en la Mejor Jugadora de la Champions League. Premio que le entregó el pasado mes de agosto la UEFA. Esto pareció ser la antesala de lo que llega este lunes.

Alexia Putellas, durante un partido del Barcelona Femenino AFP7 / Europa Press

Con la ilusión por poder resultar la ganadora, pero con los pies en la tierra, Putellas señala que está "muy tranquila". En declaraciones para Mundo Deportivo, la capitana del Barcelona Femenino y de la Selección explica que ya está "muy feliz" por "estar entre las nominadas". Y eso porque considera que son "veinte súper jugadoras", poniendo de relieve a sus cuatro compañeras.

"Es muy especial ver a cinco nominadas del Barça", asegura la jugadora, quien también reivindica que pudieron ser incluso más culés candidatas al Balón de Oro: "Para mí, bajo mi punto de vista, faltan unas cuantas porque el nivel que se consiguió el año pasado fue increíble y personalmente no lo he visto en ninguna otra jugadora".

En una entrevista para EL ESPAÑOL, previa a toda esta locura de nominaciones, Alexia Putellas ya nos indicó cuál era su gran sueño dentro del fútbol. Entonces no pensaba en el Balón de Oro, pero sí en rozar la gloria con la selección española: "Desde que empiezo con la Absoluta, el sueño es conseguir un título grande con la Selección. Creo que es lo que todas las jugadoras y todos los aficionados más desean".

Alexia Putellas, con la selección española de fútbol femenino AFP7 / Europa Press

Si Alexia Putellas acaba confirmándose como la Balón de Oro 2021, esto no será otro paso adelante para el fútbol femenino español. De hecho, desde el pasado Mundial de Francia de 2019, este deporte no ha hecho otra cosa que continuar con una escalada a la que no se ve el techo -y en 2022 llega la Eurocopa-. Esto lo respalda un Fútbol Club Barcelona Femenino que demostró el año pasado no tener rival ni siquiera entre los grandes de Europa.

Lista de nominadas

- Kadidiatou Diani (FRA / PSG)

- Fran Kirby (ANG / Chelsea)

- Christiane Endler (CHL / PSG, OL)

- Alexia Putellas (ESP / FC Barcelona)

- Christine Sinclair (CAN / Thorns FC)

- Ashley Lawrence (CAN / PSG)

- Jessie Fleming (CAN / Chelsea)

- Lieke Martens (HOL / FC Barcelona)

- Viviane Miedema (HOL / Arsenal)

- Ellen White (ANG/Manchester City)

- Pernille Harder (DIN / Chelsea)

- Irene Paredes (ESP / PSG, FC Barcelona)

- Sandra Paños (ESP / FC Barcelona)

- Samantha Mewis (CAN / North Carolina Courage)

- Wendie Renard (FRA / OL)

- Marie-Antoinette Katoto (FRA / PSG)

- Stina Blackstenius (DIN/Häcken)

- Magdalena Eriksson (SUE/Chelsea)

- Jenni Hermoso (ESP / FC Barcelona)

- Sam Kerr (AUS/Chelsea)

