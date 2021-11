Culpan a Messi del fracaso del PSG: "Está de paseo", "¿No le da vergüenza?"...

El 'mega proyecto' del PSG no ha arrancado como a los jeques les gustaría. Este miércoles, el conjunto parisino cayó derrotado contra el Manchester City (2-1) y se consumó su pase a octavos de final de la Champions League como segundo de grupo. Sí, será el 'coco' del bombo 2, pero la imagen que se da no es la que se busca desde Catar tras fichar a Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf o Donnarumma en un mismo verano.

Precisamente, exceptuando a Mauricio Pochettino, los ataques tras la última derrota están yendo dirigidos hacia Messi. El astro argentino, figura que aterrizó en París tras una salida traumática del club de su vida, el Barcelona, no está cómodo todavía en su nuevo equipo y así se nota en el campo. Está tardando en adaptarse, pero eso le está costando fuertes críticas.

Varias figuras ilustres del fútbol europeo apuntaron ayer contra Messi. Rafael van der Vaart, ex del Real Madrid y exinternacional con la selección de los Países Bajos, dijo que le "entristece" ver al Messi actual: "Es una cuestión de voluntad. O quieres o no. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste, es que ha hecho un partido muy malo. Neymar tiene mucho más, esa mirada abierta. Él ve más, Mbappé también. De alguna manera, Messi no encaja", dijo con dureza.

Neymar, Mbappé y Messi durante un partido con el PSG Europa Press

Además, admitió inclinarse cada vez más por Cristiano Ronaldo, el gran rival de Messi, viendo el nivel actual de ambos: "Cuando ves a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sé que son dos tipos de jugadores completamente diferentes. Él está peleando y quiere llevar al equipo a otro nivel. Messi camina de vez en cuando por el campo y pienso: ¿no te da vergüenza?". Y añade: "Estoy empezando a molestarme con Messi. Y eso es una pena, porque un jugador así nunca volverá a nacer. Ya empezó con Ronald Koeman. En realidad fue una negativa a trabajar y eso no está bien en un jugador como Messi".

Ataques desde Inglaterra

Desde Inglaterra, un ex del Liverpool como Jamie Carragher también cargó contra Messi: "Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo", dijo. Aunque para el británico también hay mucha responsabilidad en la situación actual del PSG en los otros dos miembros del tridente, Mbappé y Neymar: "Digamos que los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Liga de Campeones".

Carragher fue más duro, incluso, con Mbappé que con Neymar: "Me frustra ver a Mbappe más que a otro. Casi puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros contra un equipo top del Manchester City. Eso de andar por el campo no es para mí", señaló.

Por último, mandó un mensaje para el técnico Pochettino: "Tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas", le advirtió.

[Más información: El Barça que quiere la afición: la vuelta de Messi, Piqué de presidente y Xavi en el banquillo]

Sigue los temas que te interesan