El Barça que quiere la afición: la vuelta de Messi, Piqué de presidente y Xavi en el banquillo

El Fútbol Club Barcelona parece haber recuperado la ilusión tras la última crisis protagonizada por Ronald Koeman. El equipo catalán, ahora entrenado por Xavi Hernández, cuenta con una filosofía de juego y una idea de proyecto. Faltan aún los resultados, pues la clasificación para los octavos de la Champions League no está asegurada y se decidirá en la última jornada. Sin embargo, la masa social se ha reconciliado con la plantilla y ya sueña con un organigrama plagado de exjugadores.

El salto de los terrenos de juego a los despachos es cada vez más común entre los deportistas de élite. En baloncesto, sin ir más lejos, está el caso de los hermanos Gasol. El Barça, por su parte, ha recibido en los últimos años a nombres como Éric Abidal, ahora envuelto en la investigación del 'caso Hamraoui'; Patrick Kluivert, que fue máximo responsable de la cantera; o Guillermo Amor, hasta la llegada de Laporta encargado de las relaciones institucionales.

Sin embargo, en los próximos años puede producirse el desembarco de representantes de la edad dorada del Fútbol Club Barcelona. Jugadores que fueron claves en la etapa de Guardiola, que cuentan con el respaldo absoluto de los aficionados y que encajan en diferentes cargos de la entidad. Gerard Piqué y Leo Messi ya se han propuesto, mientras que Xavi acaba de iniciar una carrera que espera sea lo más larga posible.

Gerard Piqué animando a sus compañeros bajo la lluvia del Camp Nou Reuters

Piqué, el presidenciable

El central azulgrana es una de las voces más representativas del vestuario culé. Su valentía al frente de las cámaras, y también a la hora de criticar decisiones de los mandamases del club, le han otorgado esa jerarquía. Si a eso se le suma su pasión por el mundo empresarial y que viene desarrollando al frente de Kosmos, coloca a Piqué en una muy buena posición para ser el presidente futuro del Fútbol Club Barcelona que uniría a toda la afición.

La idea, además, no sorprende ni al propio Gerard Piqué. El central fue el primero en poner su nombre sobre la mesa en 2016, cuando reconoció que le gustaría ser el presidente de la entidad catalana. Un deseo que repitió en 2020 cuando se había confirmado el proceso electoral tras la dimisión de Bartomeu: "Es algo que decidiré en el futuro, es una ilusión que siempre he tenido, pero que no sé si se podrá llevar a cabo en el futuro".

Todavía con aspiraciones deportivas, y con una renovación hasta 2024 que habrá que ver si se consuma, Gerard Piqué continúa compaginando fútbol con negocios. Una experiencia que de cara a un futuro le darán tablas para poder convertirse en el presidente más querido del barcelonismo. Por el momento, Laporta tiene asegurado su mandato hasta 2026.

La propuesta de Messi

El delantero argentino ha sido el último en pedir un hueco en los despachos del Fútbol Club Barcelona. Leo Messi abandonó el equipo con polémica y con cierta tensión con Joan Laporta. Su intención, según trasladó tanto el Barça como el propio Messi, era la de renovar como jugador azulgrana. Pese a ello, las limitaciones económicas y las preferencias de la directiva dejaron a Messi rumbo al PSG para iniciar una nueva etapa histórica. Con contrato hasta 2024, el argentino ya piensa en su futuro.

La pregunta sobre si sería entrenador o no es recurrente. Y Leo Messi, a diferencia de otros muchos jugadores, ha decidido tirar por el camino de los despachos. El argentino reconoció en una de sus últimas entrevistas que en un futuro quiere ser secretario técnico. Eso, sumado a que espera poder volver al Barcelona para ayudar, dejan claro el objetivo de reincorporarse a la entidad en el puesto que hasta hace unos días ocupó Ramon Planes.

Joan Laporta y Leo Messi, durante la última edición de la Copa del Rey

"Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera", reconoció en conversación con el diario Sport. Teniendo en cuenta que tiene contrato hasta 2024, y que se espera que dé el salto a Estados Unidos o alguna liga del mismo nivel, su transformación en el Barça tendría que esperar unos años.

Por último, cabe destacar el nombre de Carles Puyol, cuya incorporación es la más viable a corto plazo. El que fuera central del Fútbol Club Barcelona se ha alejado de los focos desde que colgara las botas. Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a regresar siempre que sea con un cargo activo. Su nombre, más tras la llegada de Xavi Hernández, ha ido cobrando fuerza para reforzar la secretaría técnica, aunque por el momento todo ha quedado ahí.

