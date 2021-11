Messi se rinde a Sergio Ramos: "Es un espectáculo como compañero"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario MARCA. En París, y con motivo de su octavo Pichichi en la liga española, el futbolista argentino ha hablado sobre varios temas. De la Champions League a su experiencia como compañero de Sergio Ramos, así como también del cambio en el banquillo en el Fútbol Club Barcelona.

Tanto Messi como Ramos llegaron al Paris Saint-Germain el pasado verano. Aunque ninguno ha conseguido acaparar titulares como en Barcelona y Real Madrid, respectivamente. De hecho, el defensa español todavía no ha debutado con el PSG en lo que va de temporada 2021/2022.

Algo que puede cambiar de cara al próximo partido de la Champions League. El PSG se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola y Sergio Ramos apunta a estar entre los elegidos de Mauricio Pochettino. Un Sergio Ramos para el que Leo Messi solo tiene buenas palabras: "Como compañero es un espectáculo".

Leo Messi y Sergio Ramos, entrenando con el PSG PSG

Antes incluso de compartir vestuario, uno y otro se dedicaron buenas palabras. El de Camas ya dijo en alguna que otra ocasión que en cualquier vestuario en el que estuviese él, Messi tendría las puertas abiertas de par en par. Y es que Leo ha presumido de vestuario unido, pese al excedente de estrellas que hay en él.

"Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad", ha afirmado el ex del Barça en la entrevista que ha dado al diario madrileño.

En cuanto al FC Barcelona, Messi se ha referido al cambio en el banquillo, después de que Xavi, con el que compartió vestuario en el pasado, haya cogido el testigo del destituido Koeman, para el que jugó cuando vestía la elástica azulgrana: "Con Xavi el Barcelona va a crecer, es un entrenador que sabe muchísimo y que conoce la casa a la perfección".

Messi, presente y futuro

En otra entrevista, que concedió al diario Sport hace algunas semanas, Leo Messi aseguró ya que está muy cómodo en el PSG: "La verdad que espectacular todo el vestuario. Me hizo las cosas muy fáciles. Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien".

El internacional argentino, entonces también habló de un posible regreso en el futuro a Can Barça: "No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona".

[Más información: Roban en la casa de Ansu Fati con varios familiares del futbolista dentro]

Sigue los temas que te interesan