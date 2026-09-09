El Barça se divierte a base de golazos para pasar por encima del Feyenoord en su estreno en la Champions League

Doblete de Raphinha y estrenos goleadores de Adeyemi y Gabriel Jesús. Lamine Yamal, de falta, también se unió al festival goleador de los azulgranas.

Barcelona

Feyenoord

El Barcelona ha comenzado su andadura en esta nueva edición de la Champions bailando bajo la lluvia de la Ciudad Condal. Le hizo el show al Feyenoord mientras jarreaba desde el cielo. La candidatura a pelear hasta el final por la 'Orejona' ya está echada [Narración y estadísticas del partido: Barça 5-1 Feyenoord].

Lo dijo Laporta en la previa del partido y lo demostraron los jugadores en el partido. La Champions es el principal objetivo para esta temporada. La primera prueba, ante el Feyenoord, se resolvió sin apenas dificultades. El Barça tuvo un partido plácido que encarriló en la primera mitad por obra y gracia de Raphinha y Adeyemi, y sentenció en la segunda.

El brasileño está protagonizando uno de los mejores inicios de temporada de su carrera, si no el mejor. Doblete para darle al conjunto azulgrana los primeros tres puntos de la fase liga y darle el lujo a Flick de hacer rotaciones, necesarias en una temporada tan larga como exigente.

✨ El catalejo de 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐢. La definición de 𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚. Y el tercero del 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xoMRDHG0jf — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

No dejó Raphinha que los aficionados se resguardaran de la intensa lluvia que cayó en Barcelona durante la primera parte cuando el electrónico del Spotify Camp Nou ya reflejaba el 1-0.

Con una facilidad pasmosa encontró Lamine al brasileño en la parte derecha de la frontal y el nuevo nueve del Barça, como si estuviera bailando bajo la lluvia, con un control excelso rompió, literalmente, a St. Juste y Vanhoutte a la vez: se deslizaron acompasados por el verde mientras el capitán encaraba la portería, cruzando con su zurda el disparo a las mil maravillas. Un auténtico golazo.

Un Barça muy dominador

Dominó el partido el equipo dirigido por Hansi Flick a su antojo y buscando romper espacios con uno o dos toques ante el cerrojo que mostró el conjunto de Rotterdam. No le funcionó ante al arsenal ofensivo azulgrana.

Adeyemi, en el minuto 22, encarrilaba un partido que estaba siendo muy plácido para el Barça, y es que el Feyenoord apenas conseguía salir de su propio campo y cuando lo hacían la zaga le cortaba rápido las alas.

Encontró Cancelo al extremo teutón en zona de tres cuartos, caído por esa parte izquierda y buscando en todo momento la diagonal, ve cómo le flotan y decide encañonar con su diestra. De la bota directo a la escuadra opuesta.

🚀 Adeye𝐦𝐢𝐬𝐢𝐥 como carta de presentación.



El golazo de 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐦 𝐀𝐝𝐞𝐲𝐞𝐦𝐢 desde fuera del área para estrenarse en #UCL con el FC Barcelona y poner el 2-0 frente al Feyenoord.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ugVZ6FLjPN — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

La más clara del Feyenoord la tuvo Zechiël en el ecuador de la primera mitad. El ariete del conjunto visitante le quedó un balón suelto en el interior del área y de la manga se sacó una volea que terminó con el balón perdiéndose muy cerca del palo corto.

Con esa ocasión consiguieron los de Van Bronckhorst bajarle las revoluciones al partido, aunque no por mucho tiempo. Lamine, con un disparo marca de la casa, sacó la zurda a pasear, pero el balón se le fue por muy poco del palo largo.

El asedio continuó antes del descanso. Los azulgranas querían sentenciar el partido en los primeros 45 minutos y Cancelo estuvo a punto de conseguirlo. El lateral luso rompió a Read con varias bicicletas y buscó la escuadra izquierda con un misil que terminó con el balón estrellándose en el travesaño.

Una segunda parte excelsa

Tras el descanso, el Feyenoord logró hacerse con más protagonismo y empezó a tener una mayor presencia con el balón. El Barça, sin embargo, no sufrió en exceso y encontró incluso espacios para explotar el contragolpe.

En una de esas acciones llegó el 3-0, en una jugada muy similar a la que permitió abrir el marcador ante el Athletic en LaLiga. Pedri filtró un pase entre los centrales para Raphinha, que dejó avanzar la pelota para ganar ventaja en el duelo individual y volver a superar a Ernst. La celebración volvió a tener a Spiderman como protagonista.

El conjunto neerlandés consiguió recortar distancias por mediación del español Ferri, aunque el VAR intervino para invalidar la acción por un fuera de juego en el comienzo de la jugada.

Con el encuentro ya encaminado, Flick aprovechó el último cuarto de hora para retirar a Pedri, Adeyemi y Raphinha y dar minutos a Bernal, Gordon y Fermín. La profundidad de la plantilla azulgrana volvió a quedar patente y alimenta las expectativas de un equipo que aspira a todo esta temporada.

🧱 ¿Un hueco en la barrera? Lamine Yamal no lo desaprovecha.



El 𝟒-𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 ante el Feyenoord.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9Kp3BmnSmT — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

Mientras tanto, el Feyenoord parecía estar esperando el pitido final. Su desconexión terminó provocando otra concesión. En un lanzamiento de falta de Lamine, los neerlandeses no organizaron bien la barrera y el balón terminó colándose por el centro para convertirse en el 4-0, ante la incredulidad de Ernst.

Con el duelo completamente abierto, Steijn aprovechó un pase de Borges para marcar prácticamente a placer y maquillar el resultado. Poco después llegó el debut de Gabriel Jesus, y el brasileño no pudo tener un estreno más efectivo.

📞 Encantado, mi nombre es 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬.



El brasileño pone el 5-1 el día de su estreno en el Camp Nou ante el Feyenoord.#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/skr36NDYeV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

En su primer contacto con el balón, cabeceó de espaldas a la portería un centro de Lamine para firmar el quinto. El delantero aún tuvo tiempo de estrellar otro balón en el larguero, pero su estreno ya había quedado marcado por el gol.

El Barça cerró así otra exhibición ofensiva y una nueva goleada que eleva a 22 los tantos anotados en sus cinco primeros partidos. Un inicio arrollador que permite al conjunto azulgrana mirar a la temporada con la ambición de pelear por todos los títulos.

Ficha técnica del partido:

5 - FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri (Gavi, min. 83), Pedri (Bernal, min. 63) Olmo (Gabriel Jesús, min. 83); Lamine Yamal, Raphinha (Fermín, min. 71) y Adeyemi (Gordon, min. 63) .

1 - Feyenoord: Ernst; Read, Zechiel, St. Juste, Watanabe, Mika Mármol; Moussa (Borges, min. 61), Vanhoutte (Steijn, min. 71), Valente (Van der Elshout, min. 83), Javi López (Targhalline, min. 46); y Ferri (van Persie, min. 63).

Goles: 1-0, min. 3: Raphinha. 2-0, min. 22: Adeyemi. 3-0, min.57: Raphinha. 4-0, min. 77: Lamine Yamal. 4-1, min. 82: Steijn. 5-1, min. 85: Gabriel Jesús.

Árbitro: Sven Jablonski (GER). Mostró cartulina amarilla a Vanhoutte (min.27) y Olmo (min. 54).

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 45.838 espectadores.