El Atlético de Madrid naufraga en su visita a Anfield ante un Liverpool que pudo remontar el gol inicial de Marcos Llorente

Mac Allister celebra el gol de la remontada ante el Atlético de Madrid. Reuters

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El Atlético de Madrid ha empezado la Champions con el pie izquierdo. Visitar Anfield para enfrentarse al Liverpool no iba a ser sencillo, pero la derrota ha sido dura. El conjunto de Iraola, que aún está en construcción, fue más equipo que los rojiblancos [Narración y estadísticas del partido: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid].

Se está convirtiendo en un clásico del fútbol europeo y no es para menos. Seis veces se han enfrentado en las últimas siete temporadas y si una conclusión se puede sacar es, que más allá de la intensidad y del alto ritmo de juego, Marcos Llorente siempre marca gol.

Diez goles ha marcado el madrileño en la Champions y cinco han sido en Anfield. Sin embargo, los 'reds' acostumbrados a imponer su ley en su estadio, tuvieron la capacidad de reacción como para darle la vuelta al partido. Szoboszlai y Mac Allister hicieron que los rojiblancos se fueran de vacío.

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Las sensaciones, eso sí, no fueron tan alarmantes. El Atlético de Madrid entró mucho mejor al partido a diferencia del Liverpool, que especuló. No obstante, las primeras ocasiones se produjeron por parte del equipo local.

Cuando no había transcurrido ni siquiera el primer minuto de partido, Isak avisaba a navegantes. Más clara fue la ocasión de Barcola justo cuando se llegaba al primer cuarto de hora. Llegó muy solo el extremo francés del Liverpool al área rojiblanca, y aunque parecía algo escorado, se sacó un potente disparo que tuvo que repeler el portero esloveno.

El idilio de Marcos Llorente con Anfield

En el juego, los de Simeone se encontraban cómodos dándole la iniciativa a su rival. Bien plantados en defensa, los de Iraola no sabían qué hacer cuando se plantaban en tres cuartos de campo; mientras que los rojiblancos tenían muy claras sus ideas.

No les quemaba el balón en los pies, pero cuando lo tenían jugaban muy rápido y en uno o dos toques se plantaban en campo rival. En el 16', el hombre que tiene un idilio con el gol cada vez que pisa Anfield, Marcos Llorente, recibió al espacio un pase espectacular de Julián Álvarez y definió de maravilla en su mano a mano ante Alisson.

🤯 Llámenlo cábala. Llámenlo superstición. Llámenlo como quieran...



Pero Marcos Llorente 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐧𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/w6JKQ91TUk — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

0-1. Simeone sonreía. Su plan de partido estaba funcionando y en cuestión de minutos, el argentino pudo hacer el segundo. La Araña se sacó un derechazo desde fuera del área que se topó con un paradón espectacular de Alisson Becker.

Estaba fino Julián Álvarez en Anfield. Él mismo sabe que recuperar la confianza de su afición pasa por rendir sobre el terreno de juego y, paradójicamente, le va a resultar mucho más sencillo hacerlo fuera del Metropolitano que en su propio estadio.

A pesar de que la posesión se teñía de rojiblanco, el Liverpool con el paso de los minutos empezaba a llegar cada vez con más peligro. Sin embargo, la actuación de Oblak recordaba a la de sus grandes noches.

El esloveno le sacó un disparo a bocajarro a Florian Wirtz que parecía silenciar Anfield, aunque el línea levantó el banderín por fuera de juego. No obstante, la parada ahí estaba.

💥 𝐒𝐳𝐨𝐛𝐨𝐬𝐥𝐚𝐢 pone las tablas.



El húngaro la manda a guardar y pone el empate (1-1) al descanso.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RyN2Hosn3w — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 9, 2026

Consiguieron resistir los rojiblancos el intento de embestidas del equipo 'red' hasta que en el 40, Dominik Szoboszlai empató el partido. Ronald Araujo, el hasta hace nada central del Barça, se sacó una brutal asistencia de tacón para encontrar la incursión en el área del húngaro, que a regañadientes se llevó el balón entre dos jugadores rojiblancos y definió bien para batir a Oblak.

No le cayó como un jarro de agua fría al Atlético de Madrid el gol encajado. En la siguiente jugada, Baena recibió en el borde del área y armó un disparo mordido que se fue cerca del palo. Con todo abierto se llegó al descanso.

Sin cambio de guion

La segunda parte confirmó la dinámica que ya apuntaba el encuentro: el Liverpool siguió creciendo mientras el Atlético se fue apagando hasta quedar prácticamente a merced de su rival. El conjunto rojiblanco incluso transformó un córner a favor en una ocasión clarísima para los ingleses.

Wirtz encontró a Barcola completamente solo frente a Oblak, pero el francés no acertó en el mano a mano, quizá condicionado por la presencia imponente del portero esloveno. Poco después, el Atlético volvió a conceder demasiado.

Ngumoha ganó terreno por el costado izquierdo y terminó habilitando una llegada a la frontal que Mac Allister resolvió con un disparo seco para culminar la remontada del Liverpool.

Mac Allister marca ante el Atlético de Madrid. Reuters

El problema rojiblanco ya era más profundo y empezaban a quedar expuestas algunas de sus carencias. Pubill y Giuliano, por ejemplo, seguían sin recibir la confianza de Simeone pese a lo que pedía el partido.

El argentino optó por Grimaldo y Lookman, aunque las sustituciones llegaron a costa de Koke y Kang-In. Por si fuera poco, Barcola tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, obligando a Iraola a reajustar sus planes.

El cúmulo de circunstancias terminó por enfriar definitivamente el encuentro. El ritmo desapareció y el escenario pasó a favorecer claramente al Liverpool, cómodo ante un Atlético cada vez más irreconocible a medida que avanzaban los cambios desde el banquillo.

Los minutos se escaparon junto al marcador y el equipo rojiblanco acabó sumido en una preocupante sensación de descomposición. La aparición de Llorente aportó algo de energía, pero la reacción exigía mucho más.

Ficha técnica del partido:

2 - Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, min.88); Mac Allister (Gravenberch, min.69), Szoboszlai, Wirtz; Ngumoha (Frimpong, m.60), Barcola (Muñoz, min.60) e Isak (Koumas, min.88).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero (Le Normand, min.77), Hancko; Simeone, Barrios (Hjulmand, min.77), Koke (Lookman, min.59), Baena (David, min.73); Kang In-Lee (Grimaldo, min.59) y Álvarez.

Goles: 0-1. Llorente, min.22, 1-1. Szoboszlai, min.40 y 2-1. Mac Allister, min.50

Árbitro: Davide Massa (Italia) amonestó a Mac Allister (m.28) por parte del Liverpool y a Pubill (m.51) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en Anfield (Liverpool).