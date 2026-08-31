El Real Madrid ficha a precio de ganga a Sergio Martínez, una de las grandes apuestas de futuro del fútbol español

Ya es oficial. Sergio Martínez es nuevo futbolista del Real Madrid. El Racing, el club donde se formó desde los 10 años, lo anunció este lunes, confirmando el pago de la cláusula de rescisión -poco más de 3 millones de euros- por parte del club blanco.

El Madrid ficha a Sergio Martínez, centrocampista de 19 años que ya ha debutado y marcado en Primera División con el Racing. El plan en Valdebebas es que empiece jugando en el Castilla y forme parte de los entrenamientos con el primer equipo con cierta asiduidad.

El fichaje de Sergio Martínez es una victoria para el Real Madrid ante el interés en el joven jugador de un buen puñado de clubes, incluidos Barcelona y Atlético de Madrid y varios equipos de Inglaterra y Alemania.

La operación queda cerrada con un contrato hasta junio de 2030 y supone una apuesta de bajo riesgo económico para el club blanco. El desembolso ronda los tres millones, una cifra reducida en el mercado actual para incorporar a un futbolista ya contrastado en el primer escalón competitivo, con margen de desarrollo y recorrido en las categorías inferiores de la selección española.

Sergio Martínez, natural de Laredo y de 1,88 metros de altura, aterriza en Madrid tras una progresión acelerada en Santander. Su irrupción le permitió estrenarse en Primera División y marcar en su debut, un salto que disparó la atención sobre uno de los talentos más cotizados de la cantera racinguista.

El centrocampista había recorrido prácticamente todo su camino formativo en El Sardinero, al que llegó con apenas diez años.

El Real Madrid se ha impuesto en una carrera con competencia de primer nivel por un perfil cada vez más codiciado: un mediocampista joven, físico y con experiencia precoz en el fútbol profesional.

Sergio eligió al Madrid

Barcelona, Atlético y clubes de la Premier League y la Bundesliga estaban detrás de su fichaje, pero el proyecto deportivo blanco y la implicación de Jose Mourinho en la operación terminaron decantando la decisión del futbolista.

Sergio Martínez, en su debut en Primera División con el Racing de Santander. Europa Press

Su destino inmediato será el Castilla. Lejos de una incorporación pensada para resolver una necesidad urgente del primer equipo, el Madrid plantea un proceso progresivo.

Sergio tendrá ficha del filial, competirá en Primera RFEF y se ejercitará de forma habitual bajo la mirada del cuerpo técnico del primer equipo, con la posibilidad de acelerar etapas si su rendimiento lo justifica.

La fórmula no contempla una cesión de regreso al Racing. El conjunto cántabro exploró esa alternativa para mantener a su canterano una temporada más y conservar a una pieza de presente, pero la hoja de ruta madridista pasa por incorporarlo desde ahora a Valdebebas.

La intención es acompañar su adaptación a un contexto más exigente sin exponerle prematuramente a la presión del primer equipo.

En el plano deportivo, Sergio Martínez ofrece una combinación de envergadura y capacidad para intervenir en la construcción del juego. Su estatura le permite competir con solvencia en los duelos, mientras que su formación como centrocampista le da recursos para actuar en diferentes alturas del campo.

Es un futbolista todavía en fase de moldeado, pero con atributos que explican la anticipación del Madrid.

Fichaje estratégico

La entidad blanca refuerza así una estrategia de captación basada en detectar talento nacional antes de que su precio se dispare.

El caso de Sergio Martínez reúne varios elementos atractivos: edad, experiencia en la élite, conocimiento del fútbol español y una cláusula asumible para un club acostumbrado a planificar a largo plazo.

El Racing pierde a una de las piezas más prometedoras de su cantera, aunque recibe una compensación inmediata significativa. El Madrid, por su parte, suma un activo de futuro por una inversión contenida.

En Valdebebas comienza ahora la parte decisiva: convertir una apuesta de tres millones en un centrocampista preparado para competir en el Bernabéu.