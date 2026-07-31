España y Portugal renunciarán a organizar el Mundial 2030 si Infantino no retira su plan de privatizar una parte del negocio

Luis de la Fuente y Gianni Infantino, en la entrega de medallas del Mundial. REUTERS

El Mundial de 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos está en serio peligro. La idea de Gianni Infantino de privatizar sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, para dar entrada a capital privado ha provocado un terremoto que amenaza con borrar de un plumazo el ecosistema futbolístico.

La FIFA quiere explotar los derechos de sus competiciones a través de una empresa filial, FIFA Forward Enterprise. Estaría valorada en 20.000 millones de dólares y serviría para vender un 20% de su capital para obtener unos 4.200 millones de dólares, según las propias que maneja el propio Infantino.

Con este plan, cada federación pasaría de recibir los 8 millones de dólares previstos para el ciclo 2023-2026 a 20 millones de dólares en el ciclo 2027-2030. Y cada federación optaría incluso a ingresar 20 millones más a través del FIFA Fast Forward Programme, destinado a proyectos estratégicos.

Pero no todo es el dinero y una buena parte del planeta fútbol clama contra esta iniciativa. El ejemplo más claro lo puso este mismo jueves la UEFA. El organismo que dirige Aleksander Ceferin clamó contra la idea de Gianni Infantino y aseguró que va de la mano con sus 55 federaciones nacionales en el rechazo frontal a las pretensiones de la FIFA.

"Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes", así de claro y así de tajante fue el comunicado del organismo presidido por Ceferin.

El fútbol clama contra Infantino y la FIFA Alberto Marcos

Por eso el deporte rey se tambalea. Las partes están condenadas a entenderse, pero si esto no llega a buen puerto supondría el fin de la Copa del Mundo por el afán de conseguir más dinero a través de esta competición. Se abre un periodo de mucha incertidumbre en el que habrá muchos puntos de desacuerdo que solucionar.

¿Qué pasa con el Mundial de España?

El calendario ofrece una gran tregua en esta guerra sin cuartel que se ha desatado entre la FIFA y la UEFA. Al menos, a nivel de selecciones.

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos acaba de finalizar con la segunda estrella para la selección española, así que no hay próximas fechas FIFA a la vista en el calendario para los equipos europeos. Se ve lejano todavía el Mundial 2030, pero de ninguna forma se celebraría si la FIFA sigue adelante con sus intenciones y recibe el beneplácito de la mayoría de las 211 federaciones.

Por eso el entuerto es mayúsculo. Resulta imposible imaginar un Mundial sin ninguna de las selecciones europeas. Para empezar, la competición perdería su condición de evento 'mundial' porque una buena parte ni siquiera optaría a estar representada, pero además a nivel futbolístico el torneo dejaría de contar con varias de las mejores selecciones del planeta.

La competición perdería peso, interés y sobre todo valor de forma irremediable, y eso es algo que tampoco le conviene a la FIFA de ninguna manera cuando lo que busca es precisamente todo lo contrario, aumentar la billetera.

Marruecos no se moja

La situación además es delicada precisamente con el próximo Mundial. España, Portugal y Marruecos parten como los tres principales anfitriones, pero no todos ellos pertenecen a la misma confederación.

Al alinearse con la postura de la UEFA, España y Portugal descartan como consecuencia evidente jugar y organizar el Mundial, pero esta postura puede ser muy diferente a la que termine adoptando Marruecos.

Este jueves se produjo también la reacción de la Confederación Africana de Fútbol, pero ni mucho menos se mostró tan tajante como la UEFA.

La CAF aseguró que recibió la iniciativa de la FIFA y que, por lo tanto, la próxima semana mantendrá una reunión interna para "revisar y evaluar la iniciativa propuesta 'FIFA Forward Enterprise'". Es decir, que el organismo que representa a la Federación marroquí no se mojó y dejó la puerta abierta a unirse a la idea de Infantino.

Con algunas sedes del torneo por definir, y sobre todo sin oficialidad alguna acerca de si la final se disputaría en España o en Marruecos, estas diferentes posturas podrían ser un nuevo escollo en las relaciones entre el proyecto español y el marroquí.

El Mundial femenino, pendiente

La competición que más amenazada se ve por este nuevo escenario que vive el fútbol es el Mundial femenino.

El próximo verano Brasil acogerá la Copa del Mundo entre el 24 de junio y el 25 de julio del año que viene, así que la cuenta atrás comienza a quemar más que nunca a menos de un año vista.

La configuración vuelve a ser compleja. A la espera de que otras confederaciones se postulen de un lado u otro, UEFA aportaría un buen número de selecciones a este Mundial femenino, entre ellas la vigente campeona, España.

Aitana Bonmatí .

También se ganaron su billete hasta el momento las selecciones de Alemania, Dinamarca y Francia, pero habrá más. Por lo tanto, la posibilidad de que la competición se quede huérfana es algo que ahora mismo está sobre la mesa a menos de 12 meses para el inicio.

La gran preocupación es, por lo tanto, a nivel de selecciones por el futuro de los Mundiales tanto masculino como femenino. A nivel de equipos, el nuevo Mundial de Clubes que organiza la FIFA no se disputará hasta 2029.

Qué dicen las otras confederaciones

La UEFA ha sido el organismo más claro en manifestar su postura hasta la fecha. Tanto, que ha generado un auténtico terremoto con su boicot a la idea de Gianni Infantino que podría poner el fútbol patas arriba.

Eso sí, se han producido más reacciones de otras confederaciones. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), que acaba de ser anfitriona del Mundial, se desmarcó claramente de la idea de la FIFA en su comunicado.

"CONCACAF y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. CONCACAF se reafirma en que el futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol", rezaba el comunicado publicado por el organismo.

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) se limitó a decir que estudiará próximamente la propuesta, en la línea de lo manifestado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), aunque esta manifestó su malestar con las formas.

Con la postura neutral por el momento de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el pronunciamiento de la CONMEBOL es la que falta hasta este momento.