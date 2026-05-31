Luis Enrique alumbra el camino del PSG en Europa: el salvavidas que llegó para dar sentido a los fichajes multimillonarios

"Yo esto sólo se lo he visto hacer al Real Madrid, así que no tengo ni idea de cómo va". Esas palabras pronunció Luis Enrique todavía en pleno apogeo por haberse proclamado campeón de Europa con el PSG por segunda vez consecutiva.

Sólo el Real Madrid había conseguido esta hazaña desde que la Copa de Europa es la Champions League. Ahora, Luis Enrique ha conseguido alcanzar este hito que todavía debe digerir: "La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. El PSG tenía que meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora ya estamos ahí y no queremos bajarnos".

El Paris Saint-Germain remontó, sufrió y celebró. Tuvo que alargar la agonía hasta la tanda de penaltis, donde la suerte también influye, pero el fútbol estaba convencido de que tenía que darle este nuevo éxito a Luis Enrique.

Luis Enrique, manteado con la Champions en sus manos. reuters

Desde que salió por la puerta de atrás la selección española para desembarcar en el Paris Saint-Germain no ha hecho más que ganar. Las dudas que dejó con España las ha revertido para convertirse seguramente en el entrenador del momento. Lo dicen los números, lo dicen los títulos.

Once de los catorce títulos que ha disputado en las tres temporadas que lleva al frente del equipo parisino han terminado entrando en las vitrinas del Parque de los Príncipes. Y parece que Luis Enrique no tiene intención de parar aquí.

El entrenador que cambió la historia

La Champions parecía la lucha eterna del Paris Saint-Germain. Año tras año, las inversiones multimillonarias y los fichajes estremecedores que hacían temblar los cimientos del fútbol cada verano encontraban siempre el mismo destino del fracaso.

El PSG seguía siendo ese ejemplo romántico para los que dicen que el dinero no lo es todo en el fútbol moderno, pero cuando llegó Luis Enrique al Parque de los Príncipes eso se terminó.

El rey es él. La temporada pasada abrió el camino y derribó ese muro que ya se había convertido en una auténtica obsesión. El PSG vivía e invertía únicamente para ganar la Champions League, pero no lo conseguía.

Luis Enrique hizo lo que no pudo alcanzar ninguno de sus pretendientes. Se estrenó a lo grande con la goleada en la final del año pasado ante el Inter de Milán (5-0). No hubo partido. Fue una superioridad insultante que venía a advertir, por si todavía alguien no se había enterado, que el capitán de este barco multimillonario tenías ideas muy claras.

Esta vez no fue tan fácil. El Arsenal puso las cosas mucho más difíciles y fue un digno rival. Duelo de entrenadores españoles en el banquillo. Arteta contra Luis Enrique, el talento en la pizarra se exporta a paladas.

Luis Enrique levanta la Champions. REUTERS

El PSG se vio contra las cuerdas al empezar en desventaja con el tempranero gol de Havertz. Le costó al equipo francés dar con la tecla. Terminó con una posesión estratosférica, pero de esas posesiones estériles que precisamente se le recriminaron a Luis Enrique cuando estuvo al mando de la Selección.

Esta vez fue más mérito del Arsenal, que supo tejer una tela de araña complicada de desmoronar. Sin embargo, las instrucciones de Luis Enrique en el descanso surtieron efecto. Llegó el empate, y en una final por momentos soporífera, llegó el remedio de los penaltis donde la suerte también juega su papel.

Lucho, el hombre récord

Los números hablan por sí solos. Desde que se convirtió en entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha conquistado once de los catorce títulos que ha disputado. La cifra es una barbaridad. No tiene rival en Francia, podría argumentarse en contra, pero es que fuera de aquellas fronteras ha comenzado a derribar muros.

En su primera temporada como entrenador del PSG, la 2023/2024, Luis Enrique ganó Liga, Copa y Supercopa de Francia. Todos títulos domésticos, cierto, más de lo mismo para el París en los últimos años. En Champions se quedó ya en semifinales.

El curso pasado fue de récord. Ganó Supercopa de Francia, Copa de Francia y Liga. No pudo con el Mundial de Clubes, es cierto, donde el Chelsea pasó por encima. Pero se llevó el premio gordo.

El Paris Saint-Germain se alzó con la Champions League por primera vez en su historia y en el club y en la capital francesa respiraron aliviados. Se habían quitado un peso de encima.

Este año, el PSG ya llegaba a la final de la Champions con el balance de haber ganado Supercopa de Europa, Supercopa de Francia, Liga y Copa Intercontinental. La Champions era la guinda, y llegó la segunda consecutiva para que Luis Enrique siguiera aumentando su leyenda en París.

Deja su sello

Luis Enrique ha sabido transformar un proyecto de individualidades en un equipo.

El PSG, hecho a base de talonario, ha contado en los últimos años con algunos de los mejores jugadores del mundo. Messi, Neymar, Mbappé... Sin embargo, siempre dio la sensación de que aquello no era un grupo cohesionado, que todo se basaba en los destellos de sus estrellas para ir ganando con solvencia sobre todo en Francia.

Luis Enrique ha cambiado eso. Y lo ha conseguido precisamente después de que Kylian Mbappé, su gran figura, se marcha para poner rumbo al Real Madrid. Se marchó el delantero, pero el asturiano hizo un trabajo extra para llevar a su equipo al mayor de los logros.

Luis Enrique, con el pulgar en alto. REUTERS

Por supuesto, el PSG sigue teniendo a algunos de los mejores nombres del panorama, entre ellos el Balón de Oro Dembélé, pero ahora no va cada uno a la suya.

Luis Enrique ha sabido hacer entender a sus jugadores lo que es un equipo, que todos deben remar en la misma dirección para llegar a los objetivos. Y el resultado son dos Champions en los últimos años. Tres suma ya el asturiano en sus vitrinas si cuenta la conseguida con el FC Barcelona.