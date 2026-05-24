Florentino exhibe su palmarés frente a la candidatura 'in extremis' de Riquelme avalada por el Andbank andorrano

Florentino Pérez, a la izquierda de la imagen; Enrique Riquelme, a la derecha. Diseño: Deportes EE

Veinte años después de las últimas elecciones que se produjeron en el Real Madrid, los socios volverán a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente. Dos candidaturas son las que se presentan.

Por un lado la de Florentino Pérez, nombrado por los Premios Globe Soccer 2024 como el mejor presidente de la historia; por el otro, el dueño de Cox Energy, Enrique Riquelme.

El 23 de mayo era la fecha límite para que ambos postulantes a la presidencia del Real Madrid presentaran sus candidaturas y aunque ambos lo hicieron, el 'timing' y las formas han sido completamente diferentes.

Mientras la maquinaria burocrática avanzaba lentamente, el actual presidente ya empezaba a mover sus cartas. En la mañana de este sábado apareció desplegado en un edificio próximo al Bernabéu una lona gigante de siete metros con un mensaje claro y conciso: "Mucha historia por hacer".

En una gran estrategia de marketing, Florentino Pérez sacaba pecho mostrando las siete Champions que el club ha ganado durante su presidencia: "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres...".

Era la confirmación de que el dirigente aspira a su octavo mandato, que sería el sexto de manera consecutiva, desde el año 2009, aunque el último apenas ha durado un año, ya que fue reelegido presidente, como único candidato, en enero del año 2025.

A diferencia de su rival, Florentino no tuvo ningún contratiempo para presentar una candidatura que la Junta Electoral aprobó por unanimidad.

Y es que él no ha necesitado presentar un preaval al tratarse de la candidatura del actual presidente, algo recogido expresamente en el artículo 40.C.5 de los estatutos sociales del Real Madrid.

A última hora

Todo lo contrario a Enrique Riquelme, que presentaba la documentación pasadas las seis de la tarde ante la dificultad de negociar el aval para presentarse a las elecciones, puesto que los estatutos del club obligan a cualquier candidato a acreditar, ante una entidad de crédito registrada en el Banco de España, una garantía equivalente al 15% del presupuesto general de gastos del club.

Esto supone, en el caso del Real Madrid, avalar una cifra cercana a los 187 millones de euros, dado que el club presentó un presupuesto histórico para la presente temporada de 1.248 millones de euros.

No fue hasta el mediodía en la jornada del sábado cuando firmó un aval colateralizado con garantías bancarias. Lo ha hecho con el respaldo de Andbank, una banca andorrana que tiene filial en España, requisito indispensable para presentarse a las elecciones.

Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, en un foro económico. Reuters

Esto es porque la normativa electoral del club blanco exige que sea una entidad financiera española la que respalde a los candidatos. Es decir, no vale un banco extranjero.

En realidad, se trata de un preaval que solo se transformaría en un aval formal en caso de que gane las elecciones y asuma la presidencia del club. En ese escenario, si el Real Madrid atravesara dificultades financieras, el banco garante debería responder con el respaldo del patrimonio personal de Riquelme.

El visto bueno se demoró varias horas, pese a que el proceso ya estaba muy avanzado desde el viernes, debido a la necesidad de Andbank de obtener garantías cruzadas de las entidades en las que Riquelme mantiene depositado su patrimonio personal, respaldo que, en última instancia, sostiene la candidatura.

En las últimas horas, Andbank había centrado sus esfuerzos en verificar con otras entidades financieras que los activos que Riquelme mantiene depositados en ellas cubren el importe del aval.

"Disculpad por tardar algo más de lo esperado. Hoy es un día muy importante para el Madrid [...] No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Madrid", atendió Riquelme a los medios tras la salida de las oficinas del club una vez que presentó la documentación.

Una vez que resulte proclamada también la candidatura de Enrique Riquelme, la Junta Electoral hará pública la fecha y el lugar de la celebración de las elecciones, unos comicios que apuntan al domingo 7 de junio.

Dos décadas después

Esta sería la primera vez en 20 años que el Real Madrid vive unas elecciones que desembocan en el camino de las urnas.

La última vez que los socios del Real Madrid acudieron a las urnas fue el 2 de julio de 2006. En aquella ocasión Ramón Calderón se convirtió en el nuevo presidente del conjunto blanco al ganar las elecciones con 8.344 votos.

Fueron unas votaciones ajustadas, ya que Juan Palacios obtuvo 8.098 votos, mientras que Villar Mir se quedó con 6.712, unas elecciones marcadas por la anulación del voto por correo.

Florentino Pérez ya había llegado a la presidencia antes, en el año 2000, cuando se impuso a Lorenzo Sanz con la baza del fichaje de Luis Figo como cara visible de aquella campaña. El actual presidente salió del poder en 2006 y regresó en 2009 tras presentarse a unas elecciones en las que no tuvo rival.

Desde entonces, el dirigente ha seguido consolidándose en la presidencia tras varios ciclos en los que nunca hubo nadie capaz de montar una candidatura alternativa para ofrecer una vía diferente.

Ahora, con las candidaturas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme, los socios serán quienes decidan en las urnas el futuro del Real Madrid.