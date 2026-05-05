Ni Madrid ni Lisboa: la inversión de 33,5 millones de euros de José Mourinho en su mansión de 6 dormitorios

José Mourinho no solo ha levantado títulos por medio mundo, también ha sabido convertir sus ingresos en patrimonio.

Uno de los mejores ejemplos de esa estrategia es su mansión de Belgravia, en Londres, una propiedad que resume a la perfección su capacidad para transformar éxitos deportivos en inversiones muy rentables.

El técnico portugués compró aquella casa durante sus primeros años en Inglaterra, en un momento en el que su figura empezaba a crecer con fuerza en la Premier League.

La adquisición se produjo por unos 7,5 millones de euros en Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de la capital británica. Se trata de una vivienda adosada de lujo, con seis dormitorios, ubicada en una de las zonas más codiciadas de Londres y muy cerca del estadio del Chelsea, club en el que Mourinho se convirtió en una auténtica leyenda.

Con el paso del tiempo, el mercado inmobiliario londinense experimentó una subida muy notable, y esa revalorización también alcanzó a la propiedad del entrenador.

En 2019, distintas estimaciones ya situaban el valor de la mansión en torno a los 33,5 millones de euros. Eso significaría que la casa multiplicó casi por cuatro el precio que pagó en origen, convirtiéndose en una operación extraordinariamente lucrativa sobre el papel.

La vivienda está situada en Eaton Terrace, en pleno corazón de Belgravia, una zona asociada a embajadas, grandes fortunas y discreción.

El inmueble se describe como un townhouse de alto nivel, distribuido en varias plantas, con varios baños, amplios salones y acabados de primera calidad. Aunque no siempre se hacen públicos todos los detalles por motivos de seguridad, las referencias disponibles apuntan a una casa muy amplia, con cocina de diseño y sistemas modernos de climatización y sonido.

Más allá de su valor económico, la propiedad también tuvo un componente personal importante.

Mientras Mourinho trabajaba fuera de Londres, como ocurrió en etapas posteriores en el Manchester United o la Roma, su familia siguió viviendo allí. Eso refuerza la idea de que no era solo una inversión financiera, sino también un punto de estabilidad en la ciudad donde más triunfos ha acumulado.

Belgravia, además, funciona como un activo refugio dentro del mercado inmobiliario internacional. La escasez de oferta, la demanda de compradores de alto poder adquisitivo y la fuerte proyección del barrio hacen que propiedades como la del entrenador tengan una revalorización muy sólida a largo plazo.

La mansión londinense es solo una parte del patrimonio del llamado Special One. Distintas estimaciones sitúan su fortuna personal entre los 100 y los 135 millones de dólares, sumando salarios, primas, patrocinios y activos. También se ha apuntado que su familia poseía varias propiedades en Portugal, lo que confirma una estrategia patrimonial bien diversificada.

A lo largo de su carrera, Mourinho ha firmado contratos millonarios en clubes como Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter, Real Madrid o Roma. A eso hay que añadir indemnizaciones muy elevadas tras algunos despidos y acuerdos publicitarios con marcas globales como Jaguar, Adidas, Hublot o American Express.

Desde sus inicios en Setúbal hasta su regreso al Benfica, Mourinho ha construido una trayectoria deportiva enorme. Y, al mismo tiempo, ha demostrado que su leyenda también se ha traducido en decisiones financieras muy acertadas.