La vida de Griezmann fuera del fútbol: su gran inversión en el coleccionismo y venta de cartas de hasta 2.500 euros

Antoine Griezmann mantiene desde niño una vinculación casi obsesiva con las cartas coleccionables. Creció intercambiándolas en el patio del colegio y guardándolas cuidadosamente en álbumes, unas actividades que lo acompañaron hasta la élite del fútbol mundial y dieron pie a un proyecto que combina nostalgia, pasión e inversión.

En septiembre de 2022, el atacante del Atlético de Madrid lanzó Grizi Cards, su propia tienda online dedicada a la venta de cartas deportivas extraídas de su colección personal.

El concepto es simple pero exclusivo: todas las piezas disponibles han sido abiertas directamente por el futbolista y seleccionadas de su propio acervo. Ninguna ha sido comprada por terceros ni elegida al azar.

El catálogo de Grizi Cards abarca fútbol, baloncesto, béisbol y fútbol americano, con marcas valoradas como Topps Chrome, Panini Prizm y Topps Museum. Las cartas varían desde cajas precintadas de 65 euros hasta piezas individuales numeradas que superan los 1.000 euros.

La joya del catálogo es una carta que cotiza en el olimpo del coleccionismo NBA: la Manu Ginóbili / Tim Duncan / Tony Parker de la colección Panini Flawless Basketball 2024/25. Se trata de un triple parche con los uniformes de los tres legendarios de los San Antonio Spurs, seriada 5/5, es decir, solo existen cinco copias en todo el mundo. Su precio actual: 2.490 euros.

Esta carta reúne al llamado Big Three de los Spurs, con Ginóbili (argentino), Duncan (estadounidense) y Parker (francés, como Griezmann). Incluye pedazos de camiseta de partido de los tres jugadores y numeración única, elementos que justifican su altísima valoración en el mercado internacional de coleccionables.

Griezmann no busca rentabilidad pura con su proyecto. Sin embargo, la inversión es considerable: el futbolista ha gastado cientos de miles de euros en su colección particular durante la última década, incluyendo cartas de Lionel Messi valoradas en más de 260.000 dólares.

Antoine Griezmann, con el Atlético de Madrid

Grizi Cards también incluye cajas completas de sobres para coleccionistas que prefieren abrir sus propios packs. Entre los productos más solicitados destacan la 2024/25 Topps Museum Collection UCC (1.499,90 euros), la 2025 Topps Sterling Baseball (1.750 euros) y la Panini Prizm Black NBA (879,90 euros).

En redes sociales, @GriziCards cuenta con casi 10.000 seguidores en Instagram y publica videos de sus rupturas de cajas en directo, una práctica que combina coleccionismo con espectáculos de entretenimiento digital.

El coleccionismo deportivo se ha convertido en un sector en auge global. Cartas de jugadores como Lamine Yamal superan en subasta los 3.000 euros, y One of One (única copia mundial) alcanzan cotizaciones superiores a 75.000 euros.

Griezmann, con su carta de Messi de 2003 y piezas como la triple firma de Spurs, se ha posicionado como uno de los coleccionistas europeos más influyentes del deporte.

Para el francés, Grizi Cards representa algo más que un negocio. Es un puente entre su niñez en Borgoña y su presente de leyenda mundial. Cada carta vendida lleva su sello auténtico y responde a una motivación emocional: compartir la emoción de aquella infancia donde las cartas eran su mayor tesoro.

Con esta inversión única, Griezmann demuestra que su legado trasciende el fútbol. En una era donde los deportistas diversifican sus ingresos con empresas, restaurantes o inmobiliaria, su apuesta por las cartas coleccionables es tan inusual como sofisticada, reflejando una personalidad que valora el pasado incluso mientras conquista el futuro.