Céline, la profesora de música de Mbappé: "Pasó 5 años en el conservatorio. Había algo extraordinario en él"

En el conservatorio de Bondy, al norte de París, aún se recuerda al niño de ojos enormes que un día entró tímido en clase de solfeo y dijo: "Me llamo Kylian".

Años antes de llenar estadios y de convertirse en la gran estrella del Real Madrid, Mbappé pasaba las tardes entre partituras, dictados rítmicos y ensayos de flauta, bajo la mirada atenta de su profesora de música, Céline Bognini.

"Había algo extraordinario en él, en el sentido estricto de 'extra' y 'ordinario': tenía algo fuera de lo común", ha resumido la docente en varias entrevistas, además de asegurar que aquel primer día se le quedó grabado para siempre.

Bognini ha visto pasar a cientos de alumnos por sus aulas, pero insiste en que de Mbappé conserva un recuerdo nítido: "No sé qué dijo o hizo, pero ese primer día de clase se me quedó grabado; me miraba con esos ojos curiosos, como queriendo absorberlo todo".

El pequeño Kylian había llegado al conservatorio porque sus padres querían que tuviera una formación musical, y allí combinó durante años las clases de solfeo con el estudio de la flauta con otra profesora, Françoise Ducos.

Kylian Mbappé, en la rueda de prensa de la selección francesa. Reuters

Era, según quienes lo trataron, un alumno aplicado, sin un talento descomunal para la música, pero con una actitud que ya anticipaba al competidor feroz que luego se vería en los terrenos de juego: "No destacaba por sus capacidades musicales, sino por esa sed de aprender, por buscar siempre más, y eso fue lo que lo hizo especial", explica Céline.

La profesora ilustra esa concentración con una escena concreta: una foto de grupo tomada durante la Fiesta de la Música, el 21 de junio, en el patio del conservatorio.

Mientras los demás niños miran a cualquier parte, distraídos, Kylian aparece fijando la vista directamente en ella. "En esa imagen se ve perfectamente quién era: el único que me miraba fijamente, concentrado, como si quisiera absorber cada palabra que les decía", recuerda.

Bognini describe a su antiguo alumno como un chico atento, respetuoso y tremendamente curioso, que disfrutaba tanto de las clases como de los ensayos de coro y las pequeñas actuaciones delante de los vecinos.

Con el tiempo, el fútbol fue ganando terreno hasta ocuparlo todo, pero para su profesora la etapa del conservatorio explica una parte importante del carácter de Mbappé. "Ha puesto estrellas en los ojos de todos esos niños del barrio, que ahora saben que para ellos también todo es posible", afirma.

Ese chico que salía de un barrio obrero de la banlieue parisina y se sentaba frente a un atril ha acabado, dice Céline, convirtiéndose en un símbolo para Bondy: "Ha colocado a Bondy en el mapa a nivel nacional, internacional y planetario; un día hasta los marcianos sabrán quién es Kylian".

Y lo resume con una frase que vale como cierre perfecto también para su faceta musical: "Es como el sol, brillando para todo el mundo".