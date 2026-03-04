La Real Sociedad castiga la indiferencia de un Athletic decepcionante y se cita con el Atlético en la final de la Copa

Un penalti polémico transformado por Oyarzabal en el minuto 87 sentenció la eliminatoria en un partido cerrado donde no hubo grandes ocasiones de gol.

Cinco años después, la Real Sociedad va a volver a disputar una final de la Copa del Rey. El conjunto txuri-urdin estará presente en La Cartuja después de eliminar en semifinales al eterno rival, al Athletic Club. Un equipo que mostró una imagen decepcionante en el cómputo global de la eliminatoria [Narración y estadísticas con la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic].

Mikel Oyarzabal fue el encargado de terminar con las esperanzas de los leones. El capitán del conjunto txuri-urdin marcó, de penalti en el minuto 87, el gol que definitivamente permitía a su equipo volver a jugarse la posibilidad de levantar un título en 90 o en 120 minutos.

La decisión de Soto Grado de señalar la pena máxima tras acudir al monitor para ver el agarrón de Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera no estuvo exenta de polémica, aunque el agarrón continuado del jugador rojiblanco no le ofreció ninguna duda al riojano.

El miedo a perder se impuso al espectáculo que suelen ofrecer los dos equipos en un derbi vasco. Y es que eso fue precisamente lo que provocó que sobre el terreno de juego de Anoeta no se produjeran grandes ocasiones de gol: el partido parecía más un derbi liguero que la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

La eliminatoria estaba del lado del conjunto txuri-urdin y los leones ni siquiera remataron entre los tres palos en toda la primera parte. La disputa de un partido tan cerrado favorecía a los intereses del equipo local, mientras que los de Ernesto Valverde no encontraron en Sancet e Iñaki Williams a los jugadores capaces de remontar la eliminatoria.

Un partido sin ocasiones

Los cerca de 39.000 aficionados presentes en las gradas de Anoeta eran testigos de la calma tensa. El Athletic empezó metiendo miedo a la Real por medio de Yuri Berchiche y Berenguer. Dos ocasiones en apenas un minuto. No obstante, fueron un mero espejismo.

El lateral amenazó con un disparo desde la frontal, mientras que el extremo lo intentó rematando de cabeza un balón colgado al área. La pólvora estaba mojada y Marrero no se vio obligado a intervenir en ningún momento más allá de tener que coger el balón para sacar de puerta.

Acostumbrados a ser protagonistas con el balón desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad despertó del letargo y empezó a merodear las inmediaciones de Álex Padilla, el portero de la Copa.

Zubeldia lucha por el balón con Sancet. Reuters

El hispano-mexicano se vio obligado a intervenir metiendo una buena mano en una falta lateral muy peligrosa que botó Carlos Soler, la brújula del equipo txuri-urdin. A la inspiración del mediocentro se sumó el desequilibrio de Gonçalo Guedes. El portugués, desde el costado diestro, complicó a los leones, aunque sus centros al área no encontraron destinatarios.

En un acto de rebeldía viéndose por debajo en el juego y en la eliminatoria, el Athletic reaccionó. Con Iñaki Williams como la mayor amenaza en el ataque, los leones no cesaron en sus intentos por buscar a su delantero con balones en largo, pero la zaga txuri-urdin no concedió ni una sola ocasión.

Con poco fútbol por parte de ambos equipos y sin apenas ocasiones, los minutos transcurrieron con la tranquilidad de la Real Sociedad de que no pasaba nada sobre el verde y la presión del Athletic Club por no transmitir la sensación de poder remontar la eliminatoria.

El miedo a perder

A pesar de tener el marcador a su favor, en la segunda parte los de Matarazzo siguieron sin renunciar al ataque y encontraron en el balón parado el mejor arma para sembrar las dudas en la defensa del equipo rojiblanco.

Joan Martín cabeceó con potencia un saque de esquina efectuado en corto, pero la mandó arriba mientras que apenas cinco minutos después fue Yangel Herrera el que remató alto en una posición muy similar.

Buscó soluciones Ernesto Valverde desde el banquillo con las entradas de Areso y Robert Navarro. El Athletic mejoró y Berenguer tuvo el 0-1 con un disparo raso cruzado que se marchó desviado.

Dos córners pusieron los nervios en la grada de Anoeta, pero la defensa local los resolvió bien. También pareció estar bien en esas acciones el Athletic, pero en una el VAR llamó a Soto Grado para que analizase un posible agarrón de Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera.

El colegiado riojano señaló la pena máxima, desde donde Mikel Oyarzabal no falló, para hacer el 0-1 y asegurar la clasificación para al final de La Cartuja, donde desde la víspera estaba esperando el Atlético de Madrid.

Ficha técnica del partido:

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Yangel Herrera, m.58), Gorrotxategi, Soler (Óskarsson, m.83); Barrenetxea (Marín, m.58), Guedes (Aihen, m.93) y Oyarzabal (Sucic, m.93).

0- Athletic: Padilla; Vivian, Paredes (Areso, m.67), Laporte, Yuri; Rego (Ruiz de Galarreta, m.56), Jauregizar (Vesga, m.82), Sancet (Navarro, m.67); Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta (Serrano, m.82).

Gol: 1-0 m.87: Oyarzabal.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano). Amonestó a Yangel Herrera (96) y Zubeldia (99) por la Real Sociedad; y a Paredes (23), Jauregizar (56), Guruzeta (70), Areso (81) y Laporte (91) por el Athletic.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de fútbol disputado en Anoeta ante 38.738 espectadores.