Paul Pogba, ausente en el juicio por la presunta extorsión de 13 millones de euros que sufrió por parte de su hermano y amigos

El juicio por el 'Caso Pogba' comenzó el martes 26 de noviembre y ya han salido a la luz algunos relatos de la extorsión y el secuestro del exjugador de la Juventus y el Manchester United. Su hermano Mathias y cinco amigos de la infancia, acusados de estar detrás de dichos delitos.

El 13 de marzo de 2022, Paul Pogba organizó en su domicilio una velada con sus amigos Roushdane (en prisión provisional), Adama C., Boubacar C., Mamadou M. y Mohamed Machikour. Aunque la reunión se vio interrumpida cuando varios encapuchados secuestraron al jugador y le amenazaron a punta de pistola pidiéndole 13 millones de euros.

"Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Me gritaron: 'Cállate, mira hacia abajo'. […] Cuando los dos encapuchados se marcharon,Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro", fue la confesión de Pogba a los investigadores según el medio francés Journal du Dimanche.

"Llámame de inmediato, date prisa, de lo contrario te arrepentirás por el resto de tu vida", le amenazó su hermano Mathias, acusado de ser uno de los cabecillas de la operación en la que exigieron al centrocampista 13 millones de euros por "los servicios prestados", ya que reprocharon que no recibieron ayudas económicas por parte del futbolista.

En septiembre, seis meses después, Mathias Pogba aseguró que su hermano Paul había contratado a "un brujo para frenar a Mbappé en el partido entre el PSG y el Manchester United". En ese encuentro el francés no hizo una gran actuación. Además, añade que el jugador pagó más de cuatro millones de euros al brujo y que este le advirtió que "con este tipo de actos existe el riesgo de arruinarle la carrera a Kylian Mbappé".

Los acusados durante la investigación policial aseguraron que actuaron bajo la presión de otro grupo, mientras que estos reconocieron recibir el apoyo de Mathias Pogba para presionar y acosar durante meses tanto a Paul Pogba como a su madre Yeo Pogba y a su representante, Rafaela Pimienta.

Mathias Pogba y sus amigos serán juzgados por el Tribunal Correccional de París por tentativa de chantaje y al mismo tiempo por ser sospechosos de extorsionar y secuestrar mediante armas al menor de los Pogba.

Paul Pogba, ausente en el juicio

Dos de los abogados de los acusados han criticado la ausencia de Paul Pogba en el juicio y han demandado el aplazamiento del proceso para contar con "un juicio con todas las garantías tal y como establece el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".

"Paul Pogba no tiene ninguna excusa para no venir al proceso, puesto que está actualmente sin club", arremetieron los letrados de la acusación, mientras que los abogados del jugador justificaron su ausencia al "estar en el extranjero".