Pogba sí que recurrió a un brujo, pero no para lesionar a Mbappé

El 'caso Pogba' trae novedades con las últimas informaciones que saca a la luz Daily Mail. El tabloide británico revela parte de las declaraciones que el futbolista de la Juventus de Turín hizo a los investigadores de la Oficina Central para la Lucha contra el Crimen Organizado (OCLCO) de Francia.

Todo comenzó, a nivel público, cuando Mathias Pogba publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que muy pronto desvelaría noticias sobre su hermano que le harían caer de su pedestal. A continuación, se conoció que el propio Paul Pogba ya había denunciado a su familiar por extorsión.

Dentro de las amenazas de Mathias se encontraba la de la presunta utilización por parte de Paul de un brujo para lesionar a Kylian Mbappé. El centrocampista francés de la Juventus le confirmó a la OCLCO que había usado los servicios de un marabú, pero no para intentar dañar al delantero del Paris Saint-Germain, sino para evitar sus propias lesiones.

Tal y como recoge Daily Mail, Paul Pogba le habría asegurado a la OCLCO de Francia que "nunca" tuvo "la intención de perjudicar a nadie", sino que simplemente quería evitar lesiones que lastrasen su rendimiento en el fútbol. Además, el internacional galo detalló el asalto que sufrió el pasado 19 de marzo en las afueras de París.

Chantaje y extorsión

En marzo, Paul Pogba sufrió un asalto en el que le pidieron 12 millones de euros. Varios hombres encapuchados y armados con rifles le atacaron en la capital francesa: "Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría".

"Me gritaron: 'Cállate, mira hacia abajo'. Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro", les explicó el ex del Manchester United a los investigadores en el marco del 'caso Pogba'.

Preocupación

A falta de poco menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la preocupación crece en el seno del vestuario de la selección de Francia. Fue Raphaël Varane el que, durante la última concentración de Les Bleus, explicó cómo llevan todo lo relacionado con Paul Pogba.

"¿Habláis entre vosotros de todo esto?", le preguntaron a Varane. "Intentamos estar centrados en el campo. Esto es lo que debe ser lo primero para nosotros. Ahora bien, no somos insensibles a lo que sucede alrededor, sobre todo cuando se trata de personas que conocemos", destacó el central.

"Estamos preocupados, en cierta manera. Internamente, las cosas van muy bien, incluso aunque haya un poco de ruido en torno a la selección de Francia y al fútbol francés. Estamos enfocados en nuestro objetivo y queremos ser lo más profesionales posible", sentenció Varane.

