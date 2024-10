Kylian Mbappé, descartado por Deschamps para los dos próximos partidos internacionales con Francia

Kylian Mbappé disfrutará de unos días de descanso la semana que viene. El delantero del Real Madrid no aparece en la lista de convocados de Didier Deschamps para los dos próximos compromisos internacionales de la selección francesa, por lo que podrá recuperarse con tranquilidad de los problemas físicos que arrastra en los últimos tiempos.

Deschamps ofreció la relación de jugadores que representarán a Francia en las dos próximas jornadas de la Nations League, y la ausencia más llamativa fue sin duda la de Kylian Mbappé.

"He hablado con Kylian, que tiene otro partido el sábado entre interrogantes porque arrastra un problema que no es grave, pero requiere cuidados para que se recupere bien. No estoy aquí para correr riesgos", aseveró Deschamps en sus declaraciones públicas tras confirmar que el '9' del Real Madrid descansará.

Kylian Mbappé, con el Real Madrid Europa Press

Francia se enfrentará en este nuevo parón de selecciones a Israel el próximo jueves 10 de octubre, mientras que se verá las caras con Bélgica el 14 de octubre. Los bleus son segundos en su grupo, y ni mucho menos tienen encarrilado su pase a los cuartos de final de esta Liga de Naciones.

La plantilla del Real Madrid cuenta además con varios franceses seleccionables. Deschamps sí que incluyó en la lista de convocados tanto a Camavinga, que sale de lesión, como a Tchouaméni, mientras que Mendy, que en la última convocatoria ya se marchó antes de tiempo por prudencia, esta vez no aparece entre los elegidos.

Mbappé, entre algodones

Kylian Mbappé sorprendió al aparecer en la lista de convocados del Real Madrid para jugar el partido de Champions League ante el Lille. Pese a que la semana pasada el club blanco anunció que el delantero sufría una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, apenas unos días más tarde regresó a la acción.

Se hablaba de entre dos y tres semanas de ausencia, y el francés ya se perdió el derbi del pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid, pero sus ganas por volver le llevaron a estar disponible para Ancelotti antes de tiempo.

Mbappé no fue titular ante el Lille ya que no quería correr riesgos excesivos, pero sí que terminó entrando al terreno de juego en la segunda mitad. Kylian tuvo algo más de media hora de protagonismo ya que al Real Madrid se le habían puesto las cosas cuesta arriba, pero no fue capaz de darle la vuelta al partido.

Su participación en el partido de este próximo sábado ante el Villarreal no es segura, y los servicios médicos del Real Madrid le siguen cuidado al milímetro. Mientras tanto, su no inclusión en la lista de Francia y el descanso del que podrá disfrutar durante esos días, le vendrán bien a su cuerpo para afrontar la recuperación con garantías.