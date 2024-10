La España sin Rodri: De la Fuente busca recomponer la Selección sin su líder y con varias sorpresas

Vuelve la Selección. Luis de la Fuente da este viernes, a las 11:30 horas, la lista de convocados para los partidos contra Dinamarca, en Murcia, y contra Serbia, en Córdoba, correspondientes a la Nations League. La convocatoria llegará marcada por la peor noticias de todas, que no es otra que la grave lesión del ligamento cruzado de Rodri Hernández, el motor del equipo.

"Rodri es insustituible", dijo De la Fuente tras conocer el alcance de la lesión de Rodrí. El pivote madrileño no volverá a jugar en lo que queda de temporada y al seleccionador, como está intentando hacer Pep Guardiola en el Manchester City, no le va a quedar otra que buscar una alternativa.

La de Rodri no será la única baja por lesión, en comparación a la lista dada en septiembre. Lo positivo es que De la Fuente sí podrá volver a contar con otro peso pesado del vestuario, el capitán Álvaro Morata, dando por resueltas las dudas que asolaron al delantero en la Eurocopa sobre seguir en la Selección. También regresará Álex Baena, que descansó en la anterior lista, y habrá sorpresas.

Yendo a lo clave. El relevo natural de Rodri está claro y es Martín Zubimendi. El jugador realista de 25 años deberá dar un paso adelante en la Selección en ausencia del pilar más importante. De la Fuente busca un nuevo segundo espada en la posición de pivote y recientemente dio los nombres de tres jugadores que ya han estado con él: Pepelu, Marc Roca y Koke. El primero, que se quedó sin debutar en el último parón, es la opción más lógica y hay que ver si se llama a otro más.

En el centro del campo no se tocan ni a Fabián Ruiz ni a Pedri, menos todavía con la ausencia por lesión de Dani Olmo, que no volverá a jugar hasta después del parón. Tampoco está Fermín. La duda es un Aleix García que no termina de consolidarse en el Leverkusen, y por ahí puede aparecer un jugador joven, de los que gustan a De la Fuente, como es Marc Casadó (y con menos opciones, Pablo Torre). Marcos Llorente se lesionó en la Champions, por lo que está descartado, y Sancet tiene opciones de volver a la Selección tras su buen arranque de temporada.

Resuelta, a expensa de algún 'bombazo' inesperado, la zona más 'espinosa' para esta convocatoria, toca irse al punto de partida de todo: la portería. Unai Simón sigue de baja, por lo que David Raya volverá a ser el titular y no hay nada que haga pensar en la salida de Remiro. De la Fuente puede volver a llamar a Robert Sánchez, como la anterior vez, o 'premiar' a un guardameta que se está afianzando en la élite, como es el espanyolista Joan García.

En la defensa, sería raro encontrar novedades en los laterales. En el lado derecho está Carvajal, que se pierde el partido contra Dinamarca, pero Mingueza apunta a repetir tras su estreno en el anterior parón y cerraría la puerta a alguna novedad, como el regreso de Pedro Porro. En el lado izquierdo, Cucurella y Grimaldo parecen fijos en esta Selección, aunque Alejandro Balde toca a la puerta para volver.

De los cuatro centrales de septiembre, no se podrá contar, a priori, con Robin Le Normand por el traumatismo en la cabeza sufrido en el derbi. Laporte será el jefe de la zaga, también debe estar Vivian y se abren dos huecos para tres jugadores: Pau Torres, que ya estuvo en la última lista; y los culés Iñigo Martínez y Pau Cubarsí, que puede volver a la Absoluta tras lograr ya la Sub21 de Santi Denia el pase para el próximo Europeo.

En el ataque, además del regreso de Morata, en Las Rozas han estado pendientes del estado físico de Ayoze. Este jueves no se entrenó con el Villarreal por molestias musculares y es duda para medirse al Real Madrid este sábado. Su nombre se puede caer de la lista de la Selección a pesar de su gran nivel de forma. Otro que podría no ir es Ferran Torres, pero en su caso por lo deportivo, y es que no pasa por su mejor momento en el Barça.

Bryan y Omorodion, a la espera

Sin alguno de estos jugadores, gana enteros un extremo como Bryan Zaragoza, que vuelve a brillar en su regreso a La Liga, ahora con Osasuna, y gusta a De la Fuente. También se ha deslizado el nombre del alavesista Carlos Vicente, que sería la gran sorpresa en caso de ser llamado para la Selección.

Más ruido ha generado, y meritoriamente, ha sido Samu Omorodion. Su fichaje por el Oporto le ha sentado muy bien (cinco goles en seis partidos) y le pone difíciles las cosas a un Joselu, del que cada vez se escucha menos por lo que supone jugar en Oriente Medio. Este viernes se saldrá de dudas con una Selección que reabre sus puertas.

Posibles cambios en la lista

Porteros: David Raya, Álex Remiro y Robert Sánchez. (Joan García)

Defensas: Dani Carvajal, Óscar Mingueza, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Dani Vivian, Pau Torres, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. (Pedro Porro, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde).

Centrocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Pepelu, Fabián Ruiz, Aleix García, Pedri y Dani Olmo. (Marc Casadó, Oihan Sancet, Álex Baena)

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Mikel Oyarzabal, Ayoze Pérez y Joselu. (Álvaro Morata, Samu Omorodion, Bryan Zaragoza)