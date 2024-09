Kroos estalla contra la UEFA por la mano de Cucurella: "Han tardado tres meses en darse cuenta..."

El informe del Comité de Árbitros de la UEFA considera que la mano de Marc Cucurella dentro del área en la Eurocopa, tras un disparo de Jamal Musiala, era punible. Esto quiere decir que el árbitro inglés Anthony Taylor tenía que haber sancionado la acción como penalti.

En Alemania, como era de esperar, no ha sentado nada bien esta consideración que han recibido los árbitros internacionales. La selección anfritriona se despidió de 'su' Eurocopa en los cuartos de final cayendo en la prórroga por el gol de Mikel Merino en el minuto 119 y todo el país criticó la acción no pitada sobre Cucurella.

Tras conocerse la consideración de los árbitros, varias voces han vuelto a denunciar lo ocurrido en la Euro. Una de ellas, la de Toni Kroos. El alemán, ahora retirado, dio su opinión durante la retransmisión de un partido de la Icon League, una de sus nuevas aventuras tras colgar las botas en la que dirige una liga del estilo de la Kings League de Gerard Piqué.

"Han tardado tres meses en darse cuenta de que había una mano, algo que casi todo el mundo ha podido ver en un segundo. Eso me tranquiliza mucho (risas). ¿Puedo decir que ahora soy campeón de Europa porque lo han confirmado oficialmente? No lo creo", recoge Bild.

No es la primera vez que Kroos habla de la acción de Cucurella. Semanas después de la final de la Eurocopa, en el podcast Einfach mal Luppen, le dijo lo siguiente a su hermano: "Me he contendido hasta hoy... No estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que... dejémoslo así".

Momento en el que Cucurella toca con la mano un disparo de Musiala

"En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo. Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo", añadía la primera vez que opinó del tema.

Matthäus, también enfadado

Kroos no ha sido el único en hablar del análisis de los árbitros. Lothar Matthäus, leyenda del fútbol germano, ha sido aún más explícito: "Si es cierto que la UEFA admite ahora que fue una decisión equivocada, ¡es evidente que nos han engañado! Entonces la supuesta instrucción fue sólo una excusa. La verdad es que es una lástima que ahora admitamos lo que todo el mundo vio entonces", señaló también según recoge Bild.