Las brutales reacciones de la prensa alemana: "furia" por la mano de Marc Cucurella y críticas a España

Alemania se despidió amargamente de su Eurocopa con el gol que marcó Mikel Merino de cabeza en el minuto 119. La Mannschaft dijo adiós al torneo cayendo ante España, que llevó la iniciativa cuando tuvo que hacerlo y aguantó atrás cuando también le tocó. Decepción germana, con la retirada de Toni Kroos incluida, que se ve reflejada en las reacciones de la prensa del país y algunos personajes representativos.

Las principales cabeceras alemanas hicieron énfasis en la actuación del árbitro del partido, el inglés Anthony Taylor, y esa polémica acción en la que se pidió penalti por mano en la prórroga. "Furia por el penalti", lleva en su portada el diario Bild. Relata la jugada, que ocurrió en el minuto 106, y las protestas de sus jugadores y su seleccionador Julian Nagelsmann para luego preguntarse: "¿No fue eso un penalti para Alemania?".

En su crónica del partido, lo resumen así: "El comodín español Merino anota el gol de la victoria en el minuto 119, ¡y directo a nuestros corazones futbolísticos! Esta derrota se siente como una victoria robada". Con sarcasmo, también se trata la mano de Cucurella que no pitó el árbitro: "Para nosotros se acabó la Eurocopa. ¡Gracias, señor Taylor!"

La reacción del diario Bild a la derrota de Alemania ante España

El Sueddeutsche Zeitung aplaudió a su selección y también trató la polémica por la mano: "Alemania estuvo luchando y fue un partido igualado contra los favoritos en los cuartos de final, pero Mikel Merino cabeceó el gol de la victoria en el minuto 119 y puso el 2-1 para España. Los jugadores alemanes lloraban y protestaba por la jugada en la que se tenía que haber pitado penalti".

El árbitro Taylor no consideró en primera instancia que hubiera mano antirreglamentaria de Cucurella y tampoco lo vio en el monitor VAR. Sin embargo, de haberse revisado toda la acción, se puede apreciar en la jugada cómo Füllkrug antes intentó controlar con la mano un balón dentro del área de España, lo que hubiera anulado la continuación que acabó en el supuesto penalti.

También hay mucho protagonismo para Toni Kroos. La leyenda que se despide del fútbol no tuvo su mejor partido: "Mikel Merino tomó la decisión con un cabezazo en el minuto 120. Esto también pone fin a la carrera del líder alemán Toni Kroos ; para él fue el último partido de su carrera", relató Der Spiegel.

Kicker, otra de las cabeceras deportivas de referencia en Alemania, no se centró tampoco tanto en el "error" del árbitro, como lo llama, y se centra en su equipo: "Alemania empató muy tarde en los cuartos de final contra España y forzó así la prórroga. Pero como los españoles también metieron tarde, el sueño de la DFB de ganar el título se desvaneció", se puede leer en este diario.

La reacción del diario Kicker a la derrota de Alemania ante España

En la prensa alemana también se tratan las palabras de Nagelsmann, su seleccionador, que se mostró crítico con el juego de España y declaró que hubo mano: "No empezamos bien, imprecisos y haciendo demasiadas faltas. España no defendió muy bien en la primera mitad, pero dimos el primer paso con demasiada rapidez. Defendimos bien, pero el partido fue abierto. Reaccionamos bien en la segunda mitad. Tuvimos muchas ocasiones. Solo nosotros quisimos ganar. Merecimos más. Tuvimos más ocasiones. No supimos defender la jugada del segundo gol", señaló.

Sobre la acción de Cucurella dentro del área dijo. "Se han visto muy claro que ha sido mano. Han tenido más suerte". Cargó contra el criterio que se sigue para pitar las manos: "Me gustaría que se valorara la intención que se tiene con el balón cuando se da con la mano [...] Debería haber una inteligencia artificial que lo determinara, hacia dónde va la mano y el balón. No sé que regla se ha aplicado. Pido lógica. Nada más. No sé cuándo es natural y cuando no".

Otros expertos alemanes hablaron de la mano, como el exárbitro teutón Thorsten Kinhöfer: "Para mí fue más bien penalti porque la mano estaba claramente despegada. Pero para Taylor fue un movimiento natural. Es una pena que una escena como esta haya decidido el partido", declaró.

O Bastian Schweinsteiger, otro mito de la Mannschaft, que se mostraba dolido por no haberse pitado ese penalti: "Alguien tiene que explicérmelo. Mi corazón está sangrando. Nueve de cada diez veces es penalti. Tiene la mano extendida. Tuvimos mucha mala suerte aquí. Me pregunté por qué no volvió a verlo. Espero con interés su explicación", señaló. Decepción e indignación en Alemania, que se despide de su Euro.