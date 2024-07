La doble batalla de Bellingham: contra la 'cazagigantes' Suiza y contra los 'haters' que le persiguen

Otra vez Inglaterra. Otra vez Jude Bellingham. Los pupilos del discutido Gareth Southgate vuelven a cancha, ahora contra Suiza en búsqueda de un billete para las semifinales de la Eurocopa (21.00 horas). El nombre del futbolista del Real Madrid es el más buscado, para bien o para mal, y de alguna forma acaba siendo protagonista este sábado.

La Eurocopa de Bellingham está siendo una montaña rusa. Salvó a su selección en su debut con un gol a Serbia, pero tan pronto pasó de ser héroe a villano. Sus dos siguientes actuaciones, en partidos en los que Inglaterra empató, le costaron críticas en una prensa, la inglesa, siempre morbosa. Los octavos ante Eslovaquia eran un todo o nada para él.

En la previa ante el conjunto eslovaco empezó a sonar su desaparición del once como una posible solución para los males de Inglaterra. Pedían a los agitadores Palmer y Gordon como soluciones al atasco y poco a poco, el camino hacia la búsqueda de una víctima en caso de debacle se abría paso. El terreno estaba allanado para señalarle como culpable en caso de otro duelo fallido y de una eliminación de Inglaterra.

Pero Bellingham, en otro día insípido, estaba destinado a cambiarlo todo de la manera más espectacular. Cuando ya se preparaba el funeral de Inglaterra y los 'haters' cargaban sus lanzas, se sacó una chilena histórica que cambiaba el rumbo de toda su selección y le daba una vida extra que aprovechó Harry Kane en la prórroga. Las críticas se disipaban y la corona regresaba a su dueño para escucharse eso de 'Dios salve al Rey Jude'.

En la celebración del gol, Bellingham se dio una carrera y gritó "¡¿quién si no?!". Le salió de dentro: "La adrenalina se apodera de ti. Es una combinación de muchas cosas. Jugar para Inglaterra es muy bonito, pero también significa mucha presión. Oyes a la gente hablar mucha basura. Es bonito cuando lo consigues, de alguna manera se la devuelves. Es difícil para un futbolista hablar abiertamente en ruedas de prensa o entrevistas porque siempre eres juzgado", contó tras el partido.

Jude Bellingham celebra su gol ante Eslovaquia EFE

"En el fútbol internacional, en las eliminatorias, es una sensación aún peor (comparar marcar goles al final de los partidos con el Real Madrid y con Inglaterra) porque estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura y sintiendo que has decepcionado a todo un país y a su gente. En 30 segundos, con un golpe de balón, todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre sienta genial", añadió Bellingham.

Tras el gol, Jude hizo otro gesto, que para muchos fue tomado como obsceno, cuando estaba a la altura del banquillo eslovaco. Esa misma noche, Bellingham explicó en sus redes sociales que la celebración fue "un gesto de broma interna hacia unos amigos cercanos que estaban en el partido". "Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche", agregó. No lo tomó así la UEFA, que este viernes le multó con 30.000 euros y le castigó con un encuentro de suspensión, que queda pendiente de un periodo de prueba de un año. Es decir, no lo cumplirá este sábado ante Suiza.

"Aparte de sus goles, no hace nada. Veremos dónde está en dos o tres años" Dietmar Hamann, sobre Bellingham

Aunque fuera el héroe de los octavos, Bellingham no ha terminado de sacudirse de todas las críticas. Ha sido objeto de ellas en su país, pero también en otros países como en Alemania. Dietmar Hamann, exfutbolista y entrenador, lanzó un ataque salvaje contra Jude en las últimas horas en el diario Bild: "Southgate debería haber tomado antes la decisión de sacar a Bellingham o Phil Foden [...] Aparte de sus goles, no se le vio en los primeros cuatro partidos. Yo esperaría y vería dónde está en dos o tres años", lanzó.

No todos los mensajes sobre Bellingham son así, ya que ha recogido elogios como el que lanzó desde Inglaterra una figura icónica como Ian Wright: "Todos sabemos muy bien que si Bellingham no marca, no ganaremos. Vimos a los aficionados marcharse contra Eslovaquia por desesperación, pero él apareció y nos dio otra oportunidad gracias a sus ganas de competir como jugador". Jude, como todos los grandes, genera opiniones dispares.

La 'generación dorada' de Suiza

Y además de las críticas, Bellingham y el resto de Inglaterra tendrán otra dura batalla contra la llamada 'generación dorada' de Suiza. O los 'cazagigantes', como se les podría apodar también por su papel en las últimas dos Eurocopas. En 2021 eliminaron a Francia en penaltis en octavos y llevaron también a España a la tanda, aunque ahí perdieron, y este año se han 'cargado' ya a Italia y ahora tienen a Inglaterra en el objetivo.

Nombres como Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodríguez, Yann Sommer, Fabian Schär o Remo Freuler, intentarán hacer un último servicio a la causa de Suiza, que jamás ha conseguido atravesar el límite de los cuartos de final de una gran competición. Se quedó en la orilla de las semifinales en los Mundiales de Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1958.

Los jugadores de Suiza celebran el gol de Freuler ante Italia en la Eurocopa Reuters

También se atascó en cuartos en la pasada Eurocopa y ahora, con unas figuras que sobrepasan la treintena, peleará por firmar un hito con el que dar carpetazo de la forma más brillante posible a una generación que comenzó su camino en el Mundial de Brasil 2014 sin faltar desde entonces a ninguno de los grandes torneos.

De momento, bajo el mandato del técnico Murat Yakin, Suiza ha enderezado el rumbo tras el fracaso del pasado Mundial de Qatar, del que no pasaron de la fase de grupos. Pese a que el entrenador fue cuestionado en la fase de clasificación, ahora es aplaudido después de dirigir a sus jugadores hasta los cuartos de final tras completar una fase de grupos sólida (ganó 1-3 a Hungría y empató 1-1 con Escocia y Alemania) y unos octavos de final perfectos en los que desnudó el mal momento de Italia (2-0). Suiza amenaza a Inglaterra y al Rey Bellingham.