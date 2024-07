Otra salida de tono de Lehmann, ahora contra el pelo rosa de Andrich: "Quizás se siente mujer"

La eliminación de Alemania a manos de España en su Eurocopa dejó muchas reacciones durante la noche del viernes. Sin embargo, no hubo ninguna más bochornosa y poco decorosa que la que dejó el exportero de la Mannschaft Jens Lehmann. En el foco de la polémica durante toda la semana por unas declaraciones sobre la Selección, ha vuelto a liarla.

Lehmann centró su rabia por la derrota de Alemania en uno de los jugadores de la selección: el centrocampista Robert Andrich. Además, el motivo de su furia no fue su rendimiento durante los cuartos de final ni cualquier otra cuestión futbolística. Fue simplemente su pelo.

Andrich se tiño de rosa su cabellera para el partido contra España, lo cual no gustó a Lehmann. Sin embargo, su crítica en la cadena alemana Welt TV estuvo completamente fuera de lugar.

"¿Tiene algún problema de personalidad que le haga destacar así? Como compañero de equipo, eso me parecería muy extraño y tampoco creo que al seleccionador nacional le parezca bien", empezó diciendo Lehmann acerca del pelo de Andrich.

Y fue a más con sus desafortunadas declaraciones: "Primero tenía el cabello rubio, ahora el cabello rosa. ¿Qué quiere mostrarnos con esto? Hoy en día hay que tener mucho cuidado. Quizás se sienta mujer. Hay que ser muy tolerante, pero espero que la UEFA prohíba colores de pelo como el de Andrich porque puede generar confusión entre los rivales", añadió.

El comentario del exfutbolista alemán de 54 años ha causado polémica en su país. A Nagelsmann, el seleccionador, le preguntaron por las palabras de Lehmann y comentó esto: "Cada uno que tenga el pelo como quiera. Siempre me mantengo relativamente al margen de los temas de peluquería. Lo que juzgo es si Robert está bien o no, nada más".

Por el momento, Andrich no ha respondido a Lehmann. El centrocampista que juega en el Bayer Leverkusen no fue titular en el partido contra España, pero saltó al campo para el comienzo de la segunda mitad sustituyendo a Emre Can. A los diez minutos vio una tarjeta amarilla que le hubiera impedido jugar las semis en caso dde haberse clasificado.

España 'humilló' a Lehmann

En cuanto a Lehmann, ha sido uno de los nombres más repetidos en los últimos días por lo que dijo de la Selección antes del partido: "España es pequeña e inexperta, como un equipo juvenil", dijo queriendo dar el favoritismo a Alemania para este cruce de cuartos de final.

El exportero tuvo que tragarse sus palabras y también habló sobre esto a través de un mensaje en su cuenta de Instagram: "Enhorabuena al equipo español. Hoy os habéis convertido en guerreros maduros, aunque con un poco de suerte, que sufrían y luchaban. Os deseo todo lo mejor para el torneo. ¡Mi predicción estaba equivocada!", señaló. El siempre polémico Lehmann vuelve a estar en boca de todos.