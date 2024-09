El Manchester City rendirá un homenaje a Oasis en su nueva camiseta diseñada por Noel Gallagher

El Manchester City ha revelado su cuarta camiseta para la temporada 2024-25, y no es una equipación cualquiera. Esta vez, ha sido co-diseñada por Noel Gallagher, ícono de la música británica y fanático de toda la vida del club.

Gallagher, junto con la marca deportiva Puma, ha creado una camiseta que rinde homenaje a Definitely Maybe, el álbum debut de su legendaria banda Oasis, para celebrar el 30º aniversario de su lanzamiento.

La nueva camiseta, bautizada como Definitely City por Puma, no solo busca atraer a los aficionados al fútbol, sino también conectar con los seguidores de la banda que marcó un hito en la música británica de los años noventa.

El diseño incluye detalles en forma de ondas "supersónicas" de color azul marino, que evocan la esencia visual de la portada del álbum Definitely Maybe. La elección de colores y formas no es casual; está cuidadosamente seleccionada para reflejar tanto la energía del disco como el espíritu del club.

Para Noel Gallagher, la oportunidad de diseñar esta camiseta es un tributo tanto a su amor por el Manchester City como a su legado musical. "Amaba al City antes que nada, antes de la música, incluso antes de saber lo que era la música", comentó Gallagher en una entrevista en la página web del club.

Esta afirmación subraya la devoción inquebrantable que el músico ha tenido por el equipo desde su infancia, mucho antes de que él y su hermano Liam saltaran a la fama con Oasis.

Gallagher también mencionó que el álbum Definitely Maybe fue lo que lanzó a Oasis al estrellato, y nunca hubiera imaginado que, 30 años después, seguiría teniendo un impacto tan grande. "Es un disco auténtico, de la clase trabajadora, hecho por mancunianos. Ha mantenido su magia durante todo este tiempo", afirmó el músico.

El hecho de que Puma le haya propuesto diseñar una camiseta basada en ese álbum le pareció una oferta que no podía rechazar: "Tardé cinco segundos en aceptar la propuesta", confesó.

La camiseta no solo es un símbolo de la unión entre fútbol y música, sino que también será parte del legado visual del club en competiciones europeas. Se espera que el Manchester City vista esta equipación por primera vez el 18 de septiembre, en un partido de la Champions League contra el Inter de Milán.

Además, será utilizada en ciertos encuentros europeos a lo largo de la temporada, lo que permitirá a los fanáticos ver la conexión entre dos de los iconos más representativos de Mánchester: su club de fútbol y la banda que llevó el britpop a la cima.

Este lanzamiento llega en un momento particularmente especial para los seguidores de Oasis, ya que recientemente se anunció que los hermanos Gallagher, tras años de distanciamiento, volverán a los escenarios en una gira que se llevará a cabo entre julio y agosto de 2025. Aunque la noticia de la reunión ha generado emoción, también ha recibido críticas debido a los altos precios de las entradas.

En resumen, la cuarta equipación del Manchester City para la temporada 2024-25 no es solo un homenaje a uno de los álbumes más influyentes de la música británica, sino también una celebración del vínculo profundo entre Noel Gallagher y su club de toda la vida.

La camiseta Definitely City no solo representará al equipo en el campo, sino que también será un símbolo de la conexión entre el fútbol, la música y la cultura de Mánchester.