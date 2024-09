Horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 5 de La Liga 2024/25

La Liga vuelve a la acción tras las semanas de parón obligado por la actividad de las selecciones nacionales y lo hace con un duelo catalán entre el Girona y el Barcelona, un encuentro más que peligroso para el conjunto de Hansi Flick, que defiende el pleno de victorias que le tiene en solitario en lo más alto de la tabla.

Es un duelo de Champions esta temporada. El cuadro de Míchel Sánchez, la gran revelación del pasado curso, se estrenará en Europa en la máxima competición continental. Y antes de acudir al Parque de los Príncipes tratará de reivindicarse de nuevo ante un cuadro azulgrana que ha empezado como un tiro, con cuatro victorias.

El pasado año el Girona venció los dos partidos al Barcelona por 4-2, en Montilivi y en Montjuic. Aunque ha perdido a parte de su columna vertebral con las salidas de Aleix García, Dovbyk y Savinho, el conjunto rojiblanco parece haber encontrado el rumbo después de un inicio dubitativo. El equipo de Flick tratará de, cuanto menos, mantener los cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores, los dos rivales por el título, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y el Villarreal.

Blancos y rojiblancos enfocan esta 'vuelta al colegio' con la obligación de no pinchar para evitar alejarse más del Barcelona. El equipo del italiano Carlo Ancelotti tiene también una salida comprometida al Reale Arena ante la Real Sociedad y el del argentino Diego Pablo Simeone recibirá al colista Valencia.

El conjunto donostiarra de Imanol Alguacil, que cayó ante el Real Madrid el año pasado los dos encuentros (2-1 y 0-1), también está necesitado. Aún no ha arrancado en casa, donde ha perdido ante el Rayo Vallecano y el Alavés y eso le ha lastrado en este inicio de campaña.

Con la misma obligación, con la baja de Pablo Barrios y la incógnita también de cómo regresan los internacionales, el Atlético recibirá en el Cívitas Metropolitano al Valencia, colista con tan solo un punto que ha perdido también por cuestiones físicas a una de sus referencias en ataque como Hugo Duro y en el que bajan las aguas revueltas por el caso de Rafa Mir.

Cinco años lleva sin puntuar y trece sin ganar el Valencia en el feudo del cuadro rojiblanco. Rubén Baraja, un exatlético, quiere acabar con estas rachas para alejar fantasmas y situaciones peligrosas.

Partidos de la jornada 5

Viernes, 13 de septiembre

- Real Betis vs. CD Leganés - 21:00h (M+)

Sábado, 14 de septiembre

- RCD Mallorca vs. Villarreal CF - 14:00h (M+)

- RCD Espanyol vs. D. Alavés - 16:15h (M+)

- Sevilla FC vs. Getafe CF - 18:30h (M+)

- Real Sociedad vs. Real Madrid - 21:30h (M+)

Domingo, 15 de septiembre

- RC Celta vs. Real Valladolid - 14:00h (M+)

- Girona FC vs. FC Barcelona - 16:15h (M+)

- Las Palmas vs. Athletic - 18:30h (M+)

- Atlético de Madrid vs. Valencia CF - 21:00h (M+)

Lunes, 16 de septiembre

- Rayo Vallecano vs. CA Osasuna - 21:00h (M+ / Gol Play / EITB)