Rafa Mir rompe su silencio para pedir disculpas al Valencia: "Quiero dejar clara mi inocencia"

Una semana después de su detención por una presunta agresión sexual, Rafa Mir (Cartagena, 1997) ha roto su silencio públicamente a través de un comunicado. El delantero español, que llegó a pasar dos noches en el calabozo antes de declarar ante la jueza, defiende su inocencia ante la acusación y pide disculpas a su actual club, el Valencia, "por incumolir el rigor de los horarios" al salir de noche.

La entidad che debe decidir este lunes sobre la situación laboral de Rafa Mir, dado que el primer equipo volverá a los entrenamientos a la tarde (18.00 horas) con la duda de si estará o no el delantero. El Valencia dio a su jugador dos días de permiso, más el fin de semana libre como al resto del equipo, tras su salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Llíria.

En el Valencia se han valorado todas las opciones posibles, desde cortar la cesión de Mir hasta reintegrarlo en el equipo respetando la presunción de inocencia. El club, además, ha hablado con los capitantes del vestuario y el técnico Rubén Baraja. También el Sevilla, club que posee los derechos del delantero, está muy pendiente de los movimientos en la ciudad del Turia.

En su comunicado, Rafa Mir sostiene que el caso ha dado "un giro importante" tras conocerse el acta de la Policía Local de Bétera, redactado por los agentes que acudieron a la vivienda del jugador del Valencia la noche de los hechos. Según la defensa del jugador, este escrito exculpa al futbolista de la supuesta agresión sexual denunciada por una joven de 21 años.

En el informe se refleja que, según la denunciante, las relaciones que mantuvieron siempre fueron consentidas. "Al llegar a la casa ha hablado con Rafael y le ha dicho que le gustaba ella. Posteriormente de forma consentida se han marchado a un baño de la vivienda, donde han intimado y Rafael le ha introducido varios dedos en la vagina. Ella ha dicho que parara, haciéndole caso y han salido otra vez a la piscina", dice el acta de la Policía, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

Comunicado de Rafa Mir

"Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia, reiterando el contenido del comunicado que emitió mi abogado Jaime Campaner.

Tan pronto como pudo ponerse a trabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo infundada que resulta la denuncia.

Confío plenamente en la Administración de Justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos.

Por todo ello, quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas a mi Club, el Valencia CF, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista, por incumplir, aunque fuera en un día libre, con el rigor de los horarios que se espera de un profesional y más si cabe tras un inicio de temporada alejado de nuestras expectativas. Desde ya, en mi condición de futbolista profesional, todas mis energías están puestas en ayudar a mi Club y a mis compañeros.

No quiero olvidarme de agradecer a mi familia el cariño y apoyo que me han mostrado en todo momento. Vuestro amor y la verdad me harán superar esta situación tan traumática que estoy viviendo.

Dicho esto, siguiendo el consejo de mi abogado, trabajaremos en los tribunales y no en los medios de comunicación o en las redes sociales".