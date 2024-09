La decisión del Valencia sobre el 'caso Rafa Mir': no despedirá al jugador, pero le aparta del grupo

Novedades en el 'caso Rafa Mir' desde Paterna. Tras una reunión mantenida este lunes por la mañana con el futbolista y su padre, el Valencia CF ha tomado una decisión en relación a la denuncia por una presunta agresión sexual puesta contra el delantero la pasada semana. No se despedirá al jugador, que se disculpó con el club a través de un comunicado, pero se le mantendrá al margen de sus compañeros hasta nuevo aviso.

Rafa Mir podrá entrenarse desde la tarde del lunes en Paterna. El entrenador Rubén Baraja ha citado al primer equipo a las 18.00 horas y Mir acudirá, aunque se entrenará en solitario, al menos, durante unos días. No se ha establecido un plazo para la reincoporación total del delantero, que defiende su inocencia. Además, Rafa Mir recibirá una multa económica por saltarse el código interno.

La decisión del club viene, sobre todo, desde el respeto de la presunción de inocencia del jugador y las sanciones, deportiva y económica, se han tomado en base a la conducta inapropiada del jugador (incumpliento del rigor de los horarios) durante la noche del sábado al domingo en la que ocurrieron los hechos.

Dos partidos sin jugar

El Valencia era consciente de que no contaba con un respaldo legal para despedir a Mir, de haberlo considerado oportuno, dado que no hay un veredicto judicial. Esto podría tardar en llegar hasta uno o dos años y, para entonces, lo más probable es que el jugador ya no se encuente en el club al estar prestado por el Sevilla.

Rafa Mir volverá al grupo cuando lo considere oportuno Baraja, quien estuvo presente en la reunión con el jugador de este lunes. El técnico le comunicó que no jugará con el equipo a corto plazo y AS señala que el castigo durará dos partidos, en los que se sentará en la grada. Esta decisión llega a pesar de las necesidades deportivas del Valencia en su delantera, tras la lesión de Hugo Duro y la salida de Alberto Marí.

Mir fue denunciado el domingo 1 de septiembre por una mujer a la que conoció en una discoteca y con la que se trasladó a su domicilio. Después de dos días detenido, el miércoles prestó declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción de Llíria y defendió que fueron relaciones consentidas.

Tras no solicitar prisión provisional ninguna de las partes, Mir quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Se le retiró el pasaporte, se le ha prohibido salir del país, tiene una orden de alejamiento de 500 metros y de contacto con la denunciante y con otra mujer que denunció a su amigo y también futbolista Pablo Jara y tiene también la obligación de acudir semanalmente a firmar en sede judicial.

El Valencia le eximió de acudir a los entrenamientos del jueves y del viernes y se tomó unos días para analizar lo ocurrido y la situación del futbolista, a préstamo del Sevilla.