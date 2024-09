Los dos graves incidentes racistas en el fútbol español en 24 horas tras las palabras de Vinicius

Días después de la denuncia pública de Vinicius sobre el racismo en el fútbol español, este vuelve a verse ensombrecido por dos episodios de esta índole. Las víctimas fueron Haissem Hassan y Dion Lopy, jugadores del Real Oviedo y de la UD Almería, respectivamente, ambos en Segunda División.

El primero de los incidentes ocurrió en Gijón, durante el derbi asturiano en el que el Sporting acabó derrotando al Oviedo (3-1). Una aficionada del club rojiblanco fue captada llamando "mono de mierda", entre otros insultos, a Hassan, jugador egipcio que este verano cambió de un equipo a otro.

La imagen fue captada por las cámaras de televisión y llevaron a la dirección del Sporting Club a advertir de que no va a admitir ninguna manifestación de racismo y que iba a investigar lo sucedidos.

"El Real Sporting trabaja para localizar a la aficionada que ha insultado hoy a un jugador visitante. Nuestro Club no tolera ninguna manifestación de racismo. Ya estamos investigando lo sucedido. Aplaudimos y agradecemos el comportamiento general de nuestra afición", señaló el club en sus redes sociales.

LaLiga también condenó "firmemente cualquier gesto de racismo" y asegurado que "seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos intolerables" en el fútbol.

Un día más tarde se repitió la escena, de manera muy parecida, en el partido que enfrentó al Eldense contra el Almería, con victoria para el equipo local (1-0). Una aficionada del conjunto alicantino gritó "puto negro de mierda" contra el jugador senegalés Lopy.

El Eldense advirtió tras conocer los hechos que estaba "trabajando para localizar a la aficionada que ha insultado hace unos minutos a un jugador del Almería". Tras idenficar a la agresora, el club anunció que había procedido "a su expulsión inmediata" del Pepico Amat en pleno partido.

"Desde el club no toleramos ni toleraremos ningún acto o cántico racista", aseguró la entidad en un mensaje en su cuenta de 'X', después de que en el minuto 25, las cámaras de televisión enfocaran a Lopy, que estaba siendo atendido por los servicios médicos y por detrás una aficionada del Eldense gritara contra el jugador.

El Eldense, asimismo, incidió en que se encontraba "investigando los hechos acontecidos" y, de igual manera, aplaudían y agradecían "el comportamiento general de la afición azulgrana".

La denuncia de Vinicius

Estos dos incidentes, que no pasaron desapercibidos en las redes sociales, alertaron tras la última denuncia realizada en público por Vinicius. La estrella del Real Madrid, víctima múltiples episodios racistas con la camiseta blanca en diferentes estadios del fútbol español, denunció el racismo que sufre de parte de "un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país en el que es muy bueno vivir".

El mensaje de Vinicius se viralizó tras señalar que "si España no evoluciona con el racismo antes del 2030, cambiaría la sede del Mundial". "No lucho contra la afición española, sino contra el racismo global. Quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien, porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista", dijo también el jugador del Real Madrid sobre la situación que vive.