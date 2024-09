Rodrygo sigue reivindicándose: "Todo el mundo conoce mi indignación"

Uno de los futbolistas de los que más se ha hablado en las últimas semanas es Rodrygo. El delantero brasileño ha estado en el foco desde que reivindicara su lugar en el Real Madrid ante las portadas y titulares que le apartaban para centrarse en la 'BMV' (Bellingham, Mbappé y Vinicius). El siguiente desaire fue quedarse fuera de la lista de los 30 nominados al Balón de Oro.

En una entrevista para ESPN, Rodrygo ha mostrado sus sentimientos ante su ausencia en las nominaciones: "Estaba molesto, creo que me lo merecía. No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa... Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas", aseguró el jugador del Real Madrid.

Rodrygo, que uso las redes sociales para mostrar su descontento, cuenta que recibió el apoyo de todos sus compañeros: "Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes".

En la citada entrevista, Rodrygo se abre en canal y habla de otros temas que le causan cierta incomodez. Uno de ellos es sentirse como un 'comodín': "A menudo, solo estoy llenando el hueco que falta en la delantera. ¿Falta alguien ahí?, pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha?, Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9?, Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo", explicó.

Pero si algo tiene claro Rodrygo, según dice, es que se encuentra en el club en el que debe estar: "Llegué [al Real Madrid] como un niño y hoy soy un hombre. Llegué muy tímido, con mucha vergüenza. Ya me solté con la ayuda de todos los compañeros, de todas las personas del club, que hicieron sentir en casa. Tras un tiempo de adaptación que es normal, me siento totalmente en casa. Soy más maduro y estoy muy feliz".

Rodrygo, en un partido del Real Madrid Reuters

La temporada pasada ganó Champions, Liga y Supercopa de España, y ha empezado este curso alzando la Supercopa de Europa: "Pienso en ganar todos los títulos que ya he ganado varias veces. Es el mejor club del mundo y es lo que me motiva, estar todos los días a la altura del mejor club del mundo. Por esto me levanto todos los días para entrenar y para ser mejor".

Cambiando de tono, Rodrygo fue preguntado también en ESPN por la adaptación que está teniendo en el Real Madrid su nuevo compañero, su compatriota Endrick: "¡Ahora se ha convertido en Bobby!. Ya no es Endrick. Se ha convertido en Bobby, eso es todo. No hay nada que hacer, si se enoja, es peor", broméo el jugador del conjunto blanco y de la selección de Brasil.