La Atalanta y la Supercopa de Europa, primer escollo del Madrid en busca de firmar un año histórico

Cerró la temporada con un título y puede comenzar la nueva añadiendo otro trofeo a sus arcas. El Real Madrid es insaciable y tiene ante sí una nueva oportunidad de seguir agrandando su leyenda. La Supercopa de Europa busca nuevo dueño y el conjunto blanco no quiere dejar escapar la oportunidad.

El equipo de Carlo Ancelotti se ve las caras con el Atalanta. El cuadro de Bérgamo será el primer escollo del Madrid en su objetivo de firmar una temporada jamás vista con siete títulos. Un curso lleno de partidos, pueden ser 72, y en el que el técnico italiano deberá hacer muchas rotaciones para que todos lleguen en las mejores condiciones. Si es que eso es posible.

Ya habrá tiempo para pensar en eso, pero lo realmente importante es el partido de este miércoles en el Estadio Nacional de Varsovia. El Real Madrid se presenta como claro favorito ante el Atalanta. Tiene mucho más nivel y los italianos acuden a la cita con muchas bajas sensibles.

Algo que no sucede en el equipo de Chamartín. Ancelotti tiene a todos sus hombres a su disposición. Los internacionales se fueron incorporaron en tandas, pero desde hace ya más de una semana la plantilla al completo entrena con normalidad. El italiano sacará un once de garantías en busca de comenzar con buen pie la campaña.

El debut de Mbappé

El madridismo espera ansioso el primer partido de la temporada de su equipo. Los amistosos han servido para calmar el apetito, pero ahora llega la hora de la verdad. Será el día en el que Kylian Mbappé dispute por fin un partido con el Real Madrid. Más de cinco años de espera que se acaban.

Lo que no está claro es si el atacante galo será o no titular. Kylian fue uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada y no viajó a la gira de equipo por Estados Unidos. Por ello, ante la falta de ritmo, lo lógico es que Ancelotti lo guarde en el banquillo y le de minutos en la segunda parte. Pero no se puede descartar nada.

Kylian Mbappé, en el entrenamiento previo a la final de la Supercopa. REUTERS

En cuanto al resto, no hay demasiadas dudas. Courtois será el portero. En la defensa, los laterales están claros con un Dani Carvajal que atraviesa el mejor momento de su carrera y un Ferland Mendy que se ha reivindicado después de una gran temporada. En el centro de la zaga estarán Rudiger y Militao.

A partir de ahí, la presencia de Mbappé en el equipo inicial puede alterar el resto del esquema. Si no lo hace, serán Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham quienes compongan el centro del campo dejando la delantera para Vinicius y Rodrygo. Sin embargo, en caso de que Kylian sea titular, sería uno de sus dos compatriotas (Camavinga o Tchouaméni) quienes abandonarán el once.