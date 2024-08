Ancelotti, antes del debut de Mbappé en el Madrid: "Aquí no hay príncipes o reyes en el vestuario"

Carlo Ancelotti, Dani Carvajal y Fede Valverde atendieron a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa frente al Atalanta.

Los tres hablaron del calendario, de Mbappé, del reto de ganar un nuevo título o del futuro de Vinicius. En este sentido, el técnico italiano lo calificó de "especulaciones" y aseguró que no "hay absolutamente nada".

Del mismo modo, tanto el entrenador blanco como dos de los capitanes de la plantilla quisieron elogiar los primeros días de Mbappé como compañero. "Es uno de los mejores del mundo. Viene con ganas y motivado y puede aportar mucho. Seguramente va a dejar una huella en el club", dijo el centrocampista uruguayo.

Modo de afrontar la Supercopa

"Con todas las ganas. El primer título de una temporada que va a ser muy exigente y que pude ser exitosa. Queremos empezar bien teniendo en cuenta las dificultades. Estamos motivados para hacer un buen partido", apuntó Ancelotti.

"Es nuestra puesta en escena y empezar con un título te llena de confianza. Será un reto ante un rival importante", dijo Carvajal.

Mbappé

"Ha llegado bien. No hemos tenido mucho tiempo. Estamos bien y Kylian ha llegado en buena forma y se está adaptando bien", dijo Ancelotti.

Vinicius, Bellingham y Mbappé durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Balón de Oro para Carvajal

"He disfrutado durante las vacaciones, pero esto no para. Nuevos retos y para mí lo primordial son los títulos colectivos. Sí que es verdad que hace ilusión, pero lo importante es lo deportivo.", afirmó Carvajal.

Posición de Valverde

"El objetivo es estar a disposición del entrenador. Será más difícil arriba porque hay muchas jugadores. Seguir creciendo como jugador, compañero, persona y ser un líder", dijo Fede.

La amenaza de Arabia

"No, en absoluto. Tenemos nuestro proyecto. Tenemos una plantilla de gran calidad y creo que podemos lograr algo muy bueno. Hemos perdido jugadores importantes, pero han llegado otros igual de buenos. Hay que trabajar para mantener el ambiente y la actitud que ha sido importante el año pasado", dijo Ancelotti.

Oferta a Vinicius

"No hay absolutamente nada. Es solo especulación", apuntó Ancelotti.

El impacto de Mbappé

"Me ha tocado sufrirle. Como compañero es un gran jugador y nos va a ayudar mucho", dijo Carvajal.

"Es uno de los mejores del mundo. Viene con ganas y motivado y puede aportar mucho. Seguramente va a dejar una huella en el club", afirmó Valverde.

"Se está adaptando bien. Ha entrenado bien, está motivado. Demuestra una calidad extraordinaria", dijo Ancelotti.

Príncipes y reyes en el vestuario

"Es un ambiente muy sano y limpio. Creo que por la presencia de los jugadores que han estado tantos años aquí. No hay príncipes y reyes. Un grupo de jugadores con calidades distintas que las han juntado al servicio del equipo. Es lo que queremos lograr esta temporada", dijo Ancelotti.

Mbappé, en el entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa. REUTERS

Vini, desestabilizado

"Son cosas que no le afectan. Quiere estar aquí. Quiere ayudar al Madrid a estar en lo más alto", afirmó Ancelotti.

Atalanta

"Gasperinni tiene mucha experiencia, hemos trabajo juntos. Tácticamente es muy bueno y va a ser un partido difícil. Tienen bajas, pero va a ser un partido muy competido", dijo el italiano.

Lunin

"Es uno de nuestros porteros. Tenemos una gran plantilla y es uno de los mejores porteros. Es una parte importante de la plantilla, lo hizo el año pasado", dijo Ancelotti.

Presión de ser los mejores

"Sí, es una responsabilidad. Muchos piensan que somos los mejores. Pienso que tenemos a los mejores jugadores y tenemos que construir con ellos el mejor equipo. Trabajar todos los días y hacer las cosas bien", apuntó el técnico.

Calendario

"Ningún sentido. Es imposible mantener un nivel óptimo con tantos viajes, alejándote de casa un mes a otro continente. Es imposible rendir en 72 partidos. Los estamentos tienen que ver esto y solucionarlo. Nosotros y nuestras familias somos los que más sufrimos", dijo Carvajal.

Mbappé y los penaltis

"Él es un lanzador de penaltis. Lo hace bien. Bellingham también en la Euro, Valverde también... Tenemos muchos y tengo que elegir uno de ellos. Tengo que elegir uno que empiece el partido.", apuntó Ancelotti.

Hueco para todos

"Tengo un problema muy gordo. Todo el verano lo he pensado. Me he arruinado las vacaciones. Van a jugar todos y van a aportar. Tenemos muchos partidos. El año pasado los que no empezaron los partidos aportaron mucho. Este año puede ser una llave para los encuentros", dijo el entrenador del Madrid.