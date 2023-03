Laporta se olvida del 'caso Negreira' y lanza un guiño a Messi: "Tiene las puertas abiertas del Barça"

Joan Laporta sigue sin dar pistas del 'caso Negreira'. El presidente del FC Barcelona parece más centrado en encender la ilusión de la afición del conjunto culé con la llegada de una bomba en el mercado de verano. Esta vez ha vuelto a coquetear con Leo Messi y un regreso de la estrella argentina.

"Sabe que tiene las puertas abiertas del Barça", ha declarado en el canal de Youtube 'The business and money behind sports'. Unas palabras que vuelven a relacionar a Messi con un supuesto regreso a la entidad culé, con el que se ha especulado en los últimos meses. Una operación que no será nada fácil debido a los problemas financieros de la entidad azulgrana, pero que él ha asegurado que podría producirse.

"Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas abiertas", resaltó el máximo mandatario durante su intervención. Aún así quiso tener mucha precaución con sus palabras para no meterse en un posible lío con el PSG, club donde milita el jugador rosarino.

"Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto", añadió. Un nuevo guiño a un posible regreso a la entidad donde lo ganó todo como futbolista y a nivel de clubes.

Además, Laporta se mostró enormemente dolido por ser uno de los artífices de la salida de Messi del Barça, aunque puso como escudo la gestión previa de la entidad como principal culpable de su marcha. Ya más enfocado hacia el futuro, el dirigente culé se expresó así. "El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho", indicó.

Joan Laporta, durante uin acto en el Camp Nou EFE

El futuro de Messi, a subasta

El futuro de Leo Messi no está nada claro. La deriva en la que está sumido el PSG, eliminado de la Champions League y la Copa de Francia, ha provocado que las dudas sobre el proyecto comiencen a aflorar. Por ello, el argentino estaría deshojando la margarita sobre donde continuar su carrera la próxima temporada.

Además, del FC Barcelona, han sido muchos otros los que se han interesado en contratar al jugador del PSG. Sobre la mesa ya se han puesto los proyectos de la MLS o de Arabia Saudí, donde se ha especulado mucho un fichaje para hacer una dupla junto a Cristiano Ronaldo para ser embajador del país de cara a unos posibles Juegos Olímpicos allí.

