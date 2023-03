Heurtel estalla por el veto de Francia tras su marcha a Rusia: "Como si tuviera un arma y fuera a pelear"

Thomas Heurtel ha vivido un último año lleno de polémicas en su carrera deportiva. Tras su abrupta salida del Real Madrid por una salida nocturna, llegó el veto de la selección francesa por su fichaje por un club ruso. Una decisión por la que ha estallado en una entrevista concedida en L'Equipe. En ella, el base carga de manera muy dura contra lo que considera una sanción desorbitada.

Todo se produjo a falta de unas semanas para que comenzase el Eurobasket, donde España se coronó campeona. En aquel momento, Heurtel firmó una escrito donde aseguraba que no tenía vinculación con ningún equipo ruso y bielorruso debido a la guerra que mantenía el país dirigido por Putin contra Ucrania.

El base francés decidió completarla mientras finalizaba la temporada con el Asvel-Villeurbanne tras su salida del Real Madrid. No obstante, la polémica saltó cuando se hizo público su llegada al Zenit de San Petersburgo. Dicho fichaje, le provocó el veto inmediato de la selección dirigida por Vicent Collet.

Thomas Heurtel durante un partido con la selección de Francia Reuters

Esto le provocó perderse el Eurobasket y quedar fuera de Francia de manera inmediata. Una decisión contra la que ha cargado Heurtel en una entrevista concedida a L'Equipe. En ella, el exjugador de otros equipos del nivel del Baskonia o FC Barcelona se ha mostrado muy a disgusto con lo sucedido y ha cargado, incluso, contra las autoridades francesas.

"No había elegido el Zenit, pero era una de las opciones más importantes", esgrime en la entrevista, aunque reconoce que "era una de las opciones más importantes" y que estaba buscando "la mejor situación" para su familia y los suyos. Eso sí, deja claro que él no tuvo nada que ver en el veto de la selección francesa. "Ellos son los que decidieron eso, no fui yo quien tomó esa decisión", resalta.

Defiende su posición

Uno de los principales argumentos utilizados por Heurtel es la necesidad de firmar un contrato ante las pocas posibilidades que tenía de seguir, aunque no sea todo lo alto que él quería. "No al precio que pido. ¡Los salarios que pagan aquí son diferentes! Estoy más al final que al principio de mi carrera. ¿Qué me queda? Cuatro o cinco años...", indica.

La entrevista empezó a subir el nivel de nervios del base francés y eso provocó que se soltase, especialmente al hablar sobre los bombardeos de Rusia a las ciudades ucranianas. "Pero ¿qué tiene que ver esto con mi situación? Bien, ellos hacen eso. Pero eso no significa que apoye lo que hacen", indica tras ser relacionado con ello e insta al gobierno francés a pagarle la diferencia para que vuelva al país y pueda seguir compitiendo al máximo nivel.

"Veremos qué pasa en dos meses y medio", indicó Heurtel sobre las próximas fechas, ya que acaba su contrato con el conjunto ruso. Además, decidió terminar con una dura declaración: "Como si tuviera un arma y fuera a pelear... No, estoy haciendo mi trabajo, eso es todo".

