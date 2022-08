El nuevo lío de Heurtel: de su fiasco en el Real Madrid a sancionado por Francia ante su gran 'apuesta rusa'

Thomas Heurtel no levanta cabeza. Sus últimos años han estado marcados por una serie de polémicas, tanto deportivas como extradeportivas, que han condicionado y mucho su rendimiento. Ha pasado de ser uno de los mejores bases de Europa al ostracismo más absoluto después de algunos escándalos y de algunas situaciones controvertidas.

Así pues, en cuestión de unos años ha pasado de ser abandonado en un aeropuerto por la expedición del FC Barcelona a ser apartado del Real Madrid por sus problemas fuera de la pista. Una situación que continúa ahora también en la selección francesa, organismo que le amenaza con sancionarle después de su última decisión.

El base galo consumó su salida del Real Madrid después de rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el conjunto blanco. El francés había firmado por una temporada con opción a una segunda en el club madridista. Pero ambas partes se guardaron una cláusula para romper su vinculación si al término de ese primer curso no estaban contentos con la situación. Una opción que se ha ejecutado después de los problemas que tuvo el jugador por motivos de indisciplina.

Tras abandonar la 'Casa Blanca', Heurtel ha sondeado el mercado y ya tiene nuevo equipo. Se trata del Zenit de Xavi Pascual, un equipo que le ha hecho una propuesta de dos temporadas que ha conseguido convencer al jugador. Aunque todavía no se ha oficializado el movimiento, está prácticamente cerrado. Además, será un doble viaje de Madrid a San Petersburgo, ya que le acompañará el otro jugador que estuvo marcado por el ruido mediático generado por la polémica fiesta en Atenas, Trey Thompkins.

Thomas Heurtel junto a sus compañeros del Real Madrid tras un partido Europa Press

Entre aeropuertos y fiestas

Thomas Heurtel lleva una última parte de su carrera que está resultando ser muy complicada. Sobre todo estos últimos años en los que ha terminado saliendo mal del Barça y del Real Madrid por motivos muy diferentes. Dos reveses que han condenado su trayectoria y que le han terminado relegando a un segundo escalón del baloncesto europeo.

Su peor momento profesional seguramente lo pasó en la Ciudad Condal. Su guerra contra Sarunas Jasikevicius terminó provocando que fuera apartado del equipo y le llevó a protagonizar el famoso escándalo del aeropuerto de Estambul. La expedición azulgrana decidió abandonar la ciudad dejando al francés abandonado a su suerte y siendo obligado a tener que coger un vuelo comercial para poder regresar a Barcelona.

Una situación que se agravó al haber sido en plena época dura de la pandemia, con el aumento del riesgo de contagio por Covid-19 que suponía sacarle de la 'burbuja' del equipo y ponerle a compartir medio de transporte con el resto de viajeros habituales. Esta situación generó muchas críticas contra el Barça y trajo consigo la ruptura definitiva de la entidad catalana y el base francés.

Una guerra que se alargó hasta que Heurtel pudo salir rumbo a Francia para concluir su temporada jugando en su país para el Asvel Villerbaune. Ese conflicto con el Barça propició también que el Real Madrid avanzara su fichaje una vez se consumó su adiós a la entidad del Palau. Los blancos vieron la oportunidad y no dudaron en firmar a uno de los mejores bases del Viejo Continente en el último lustro.

Pablo Laso apostó fuerte por un fichaje que no convencía a la dirección de la sección del Real Madrid. Sin embargo, el ya extécnico del equipo blanco estaba convencido de que podía sacar la mejor versión de un jugador que siempre le había gustado y que había sido una pesadilla cuando lo había tenido enfrente como director de orquesta del Barça.

Heurtel recibe indicaciones de Pablo Laso durante un partido EFE

Para desgracia del entrenador vitoriano, el experimento con Thomas terminó resultado un desastre absoluto. No consiguió brillar ni adaptarse al juego del Real Madrid y acrecentó los problemas del club blanco en el puesto de base. Todo se agravó tras la famosa salida en Atenas en la noche antes de un partido de Euroliga.

A un Heurtel que no había rendido en la pista se le unió un problema extradeportivo muy grande y uno de los mayores enfados que ha tenido Pablo Laso como entrenador del Real Madrid. El técnico vitoriano decidió apartar tanto a Heurtel como a Thompkins en una decisión que empezó siendo unilateral aunque terminó siendo reconsiderada ante las bajas a final de temporada. Aún así, nunca volvió a tener ni un mínimo protagonismo en los partidos importantes del equipo ni en la consecución de la Liga Endesa contra el Barça.

Para colmo, la situación del base francés supuso un punto más de ruptura en la relación entre el Real Madrid y Pablo Laso. El asunto pasó factura al técnico vitoriano, ya que fue él quien apostó por su fichaje ganándose muchas críticas internas y quien después le apartó y le sentenció a pesar que desde dentro del club no se veía con malos ojos su regreso en la parte de la temporada en la que las lesiones atacaron el puesto de base.

Peligro de sanción en Francia

Su horrible final en Madrid y la insostenible situación que generó en la capital de España terminaron provocando que la entidad del WiZink Center diera por finalizada su aventura. Así pues, ha buscado un nuevo equipo en el que jugar la próxima temporada y, a falta de confirmación oficial, ese será el Zenit de Xavi Pascual.

Se trata de una decisión difícil para un Heurtel que tampoco tenía muchas más opciones. Sin embargo, el Zenit le garantiza un futuro lleno de quebraderos de cabeza. Es un club conocido por su vinculación comercial y política con el Kremlin y con Vladímir Putin. Además, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, no puede competir en competiciones europeas y se limitará a hacerlo en el ámbito nacional.

Pero para Thomas Heurtel este fichaje podría tener consecuencias añadidas. Francia ha decidido apartar y no convocar a aquellos jugadores que tengan contratos en vigor con equipos rusos o bielorrusos. De esta forma, esa medida afectaría de lleno a Heurtel. Eso le haría perderse las próximas competiciones del combinado galo. Algo difícil de gestionar teniendo en cuenta que vienen por delante competiciones como el Eurobasket de este verano, el Mundial y los Juegos Olímpicos del 2024, los cuales se disputan precisamente en París.

Thomas Heurtel durante un partido con Francia en los Juegos Olímpicos Europa Press

"Los jugadores y miembros del personal deben firmar una declaración jurada indicando que no están comprometidos y no participarán con un club ruso o bielorruso mientras dure el conflicto con Ucrania. Si no se respeta este compromiso, no cumplirá los criterios de selección para las próximas competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de 2024".

Este ha sido el duro comunicado emitido por parte de la Federación Francesa de Baloncesto. Una política que afecta directamente a jugadores como Heurtel. En la actualidad hay otros dos jugadores de nacionalidad francesa que han firmado un contrato con equipos soviéticos. Son Louis Labeyrie, exjugador del Valencia Basket, que jugará en el UNICS Kazán, y Livio Jean-Charles, que lo hará en el CSKA.

"Los jugadores y el personal de los equipos franceses ya no serán seleccionados si firman un contrato con un club ruso o bielorruso, mientras el conflicto continúe. Además de las sanciones y medidas destinadas a limitar las asociaciones y otros apoyos financieros de entidades vinculadas al estado ruso y Bielorrusia, las federaciones deportivas internacionales, incluida la FIBA, han decidido excluir a los equipos nacionales, los clubes rusos y los atletas de las competiciones internacionales. La Federación Francesa de Baloncesto apoya todas estas medidas". Otro golpe realmente duro para el vía crucis de Thomas Heurtel.

