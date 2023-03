'Kun' Agüero suelta la gran bomba: "Si Joan Laporta da un paso al frente, Leo Messi vuelve al Barça"

El futuro de Leo Messi sigue en el aire y los aficionados del Barça empiezan a emocionarse. El club tiene casi imposible conseguir el regreso de Leo, pero la hinchada del Camp Nou se agarra a ese casi para seguir soñando. Muchos quieren volver a ver al argentino vestido de azulgrana por la simple cuestión sentimental que supondría el retorno del hijo pródigo a casa.

Pero otros quieren verle por el factor deportivo que implicaría. En pleno ascenso en Liga, tener a un jugador como Messi al lado de Lewandowski, Dembélé o Pedri podría suponer volver a tener una delantera de primer nivel con la que no sufrir un nuevo batacazo en Europa. Hay que recordar que a pesar de su edad, va a cumplir 36 años en junio, Messi viene de hacer campeona del mundo a Argentina y de ganar el Premio The Best.

Ahora, quien ha hablado, y ha disparado todas las expectativas sobre un posible regreso de Messi al Barça, ha sido el 'Kun' Agüero. El exfutbolista argentino, compañero de Leo en la selección y por quien llegó al FC Barcelona a pesar de que no llegaron a coincidir, ha dicho que el retorno del '10' podrá estar más cercano de lo que muchos piensan.

[Pitos a Messi en el PSG y el vestuario del Barça abre el melón de su vuelta: "Estamos esperándolo ya"]

"Creo que Leo Messi debería de retirarse en el Barça porque Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera aquí. Creo que Laporta debe de intentar traer a Leo, y si Laporta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona. Ahora mismo, la cosa está en un 50/50".

Esta reflexión realizada por Agüero ha tenido lugar en una de las emisiones en directo especiales de la Kings League. El argentino, persona muy cercana a la nueva competición creada por Gerard Piqué y amigo personal de Messi, fue preguntado por el posible regreso de su compatriota al Barça y no lo dudó.

Leo Messi durante un calentamiento con el PSG en Champions Europa Press

Instó al presidente Joan Laporta a hacer un esfuerzo porque Leo estará dispuesto a retornar al Camp Nou para vestirse de nuevo de azulgrana. De hecho, se ha atrevido a decir que si el FC Barcelona da un paso hacia delante en figura de su presidente, Messi estaría dispuesto a aceptar su vuelta a la Ciudad Condal, donde realmente fue feliz y donde tiene su vida ya construida. París solo es una estación de paso para él a la que le ha costado mucho adaptarse.

Renovación completamente parada

Las palabras de Agüero no llegan en un momento cualquiera, si no que lo hacen en mitad de las negociaciones de Messi por su renovación con el PSG. Las conversaciones con el conjunto parisino están en un punto muerto ya que el '30', el '10' en el PSG lo sigue llevando Neymar, ha transmitido unas altas pretensiones económicas para plantar su rúbrica y desde el Parque de los Príncipes no están dispuestos a darle esas cantidades. Hay que recordar que este tipo de negociaciones miran directamente a Qatar.

Además, el entorno de Messi, especialmente bajo la figura de su padre, también está escuchando los cantos de sirena que llegan desde Estados Unidos y, sobre todo, desde Arabia Saudí. Por si fuera poco, el PSG estudia la forma de reducir su masa salarial este verano y para ello necesitaría desprenderse de una de las estrellas de su tridente. Muchos pretendientes para un Messi que no olvida el Barça. Todo dependerá de Laporta y de la frágil economía azulgrana.

