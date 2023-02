Messi se impone a Benzema y Mbappé en los Premios The Best de la FIFA como mejor jugador

Messi, en la gala de los The Best de la FIFA 2022 Reuters

París volvió a ser la capital del mundo del fútbol. Pero si hace unos meses fue Karim Benzema el que logró ganar el Balón de Oro 2022, en esta ocasión ha sido Leo Messi el gran vencedor en la gala de los Premios The Best de la FIFA. El delantero del Paris Saint-Germain quedó por delante en las votaciones del propio '9' del Real Madrid y también de su compañero de equipo Kylian Mbappé.

La victoria de la selección de Argentina en el pasado Mundial de Qatar fue decisiva para que Messi se coronase como el rey del fútbol en la gala de la FIFA. Después de que la Francia de Mbappé llegase a la final de la Copa del Mundo y de que Benzema conquistase con el Real Madrid la UEFA Champions League, entre otros títulos en la temporada 2021/2022.

Sin embargo, y como era esperado, el Mundial de Qatar 2022 fue lo que más pesó a la hora de elegir a los ganadores en los The Best. Porque además de llevarse Leo Messi el premio a mejor jugador del año, el 'Dibu' Martínez se llevó el galardón al mejor portero y Lionel Scaloni a mejor entrenador.

El segundo de Messi

En la noche que se recordó a 'O Rei' Pelé en París, con un emocionante vídeo inicial y con importantes nombres brasileños como Ronaldo Nazário en la Salle Pleyel de la Ciudad de la Luz, Messi se llevó su segundo premio The Best. La gala comenzó con el homenaje al eterno '10' brasileño y finalizó con la continuación de la leyenda del '10' argentino.

Resto de ganadores

El primer premio de la noche fue entregado a la viuda de Pelé. Un reconocimiento a su trayectoria. Y, en categoría masculina, el galardón que se dio para abrir boca fue el The Best a mejor portero del año. El marroquí Yassine Bounou, del Sevilla; el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid; y el argentino Emiliano Martínez, del Aston Villa eran los finalistas. Y fue el 'Dibu' el vencedor.

El segundo premio en votación de la noche fue el Premio Puskas. La leyenda del fútbol estadounidense Carli Lloyd y el también mito italiano Alessandro Del Piero entregaron el trofeo al polaco Marcin Oleksy, del Warta Poznan, futbolista amputado que se lleva el reconocimiento al mejor gol del pasado 2022. Dimitri Payet y Richarlison eran los otros dos finalistas.

Siguiente galardón al The Best a mejor entrenador de 2022. Lionel Scaloni, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti eran los tres finalistas. Curioso que el italiano, el hombre que más veces ha ganado la Champions y el único técnico que tiene las cinco grandes Ligas, no hubiese estado nominado nunca. Tampoco el español lo ha ganado nunca pese a sus éxitos. Pero el triunfo fue para el argentino tras la consecución del Mundial.

Por último, se conoció el XI FIFPro del año del fútbol masculino con mayoría del Real Madrid y del PSG, además de destacar por un particular 3-3-4: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk; Kevin de Bruyne, Luka Modric, Casemiro; Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Karim Benzema.

