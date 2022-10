Karim Benzema gana el Balón de Oro por delante de Mané y De Bruyne

Karim Benzema es el rey del fútbol. El delantero del Real Madrid recibió en el Théâtre du Châtelet el primer Balón de Oro de su carrera. Era un ganador cantado. Todos esperaban que él fuese el gran protagonista de la gala celebrada en París y así fue. El futbolista francés coge así el testigo de Leo Messi, quien se llevó el preciado galardón de France Football el pasado año.

Después de varios años siendo colocado entre los favoritos a hacerse con el Balón de Oro, Benzema al fin se sienta en el trono. A París llegó con una numerosa expedición. Otra pista más de que este 2022 era el suyo. Después de ganar el premio a Mejor Jugador del Año de la UEFA, el delantero galo continúa redondeando su trayectorio con este galardón, al que se espera que más tarde se sume el The Best de la FIFA.

Benzema en este 2022 ha conquistado con el Real Madrid la Supercopa de España, La Liga, la Champions League y, más recientemente, la Supercopa de Europa frente al Eintracht Frankfurt. También fue el máximo goleador del campeonato doméstico español y de la máxima competición continental con 15 dianas. Méritos suficientes para un reconocimiento indiscutible.

El rey Karim

Todas las quinielas apuntaban en una sola dirección, la de Karim Benzema. El futbolista del Real Madrid se impuso en las votaciones a jugadores tan importantes como Sadio Mané y Kevin De Bruyne, segundo y tercero respectivamente. Compañeros de equipo como Vinicius Júnior, Thibaut Courtois o Luka Modric también figuron entre las primeras posiciones. El brasileño fue octavo, el portero belga séptimo y el centrocampista croata noveno.

Además, el Real Madrid tuvo todavía más presencia en la gala del Balón de Oro 2022. Antonio Rüdiger, que llegó a la casa blanca el pasado verano procedente del Chelsea, se quedó en la 25ª posición. Mientras que Casemiro, quien decidió abandonar el Santiago Bernabéu tras ganar La Decimocuarta para comenzar una nueva aventura en el Manchester United, fue 17º.

[Alexia Putellas gana el Balón de Oro Femenino: reina del fútbol por segundo año consecutivo]

Benzema es así el nuevo rey del fútbol mundial. Y como hiciese Modric en 2018, rompe con esa particular hegemonía que habían mantenido tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi en los últimos años. De hecho, el argentino del PSG ni siquiera estuvo entre los 30 candidatos. Sí el portugués del Manchester United, aunque quedó en un discreto 20º puesto.

El premio del pueblo

Zinedine Zidane fue el encargado de hacer entrega a Karim Benzema del Balón de Oro. "Para mí es una recompensa. Es para ti, Karim", dijo 'Zizou' en el momento de pronunciar el nombre del ganador. A continuación, fue el actual delantero del Real Madrid el que tomó la palabra y se acordó de su exentrenador, también de Ronaldo Nazário, sus dos ídolos.

"Es un orgullo. Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza. Luego tuve la motivación. Tuve dos modelos en la vida: Zizou y Ronaldo. Nunca he bajado los brazos y he mantenido el sueño en la cabeza. Hubo un periodo en el que no estaba en la selección, pero no bajé los brazos y trabajé", comenzó diciendo.

"Ha sido difícil y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental. Estoy satisfecho por mi trabajo y estoy muy contento. Agradezco a mis compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección. A mi gran presidente, que es como de mi familia. También a la academia del Lyon y al presidente Aulas, gracias a él cumplí mi sueño de jugar en el Real Madrid. Es el Balón de Oro del pueblo", agregó Benzema.

Sigue los temas que te interesan