Alexia Putellas sigue siendo la reina del fútbol mundial: gana su segundo The Best de la FIFA

Alexia Putellas, ganadora del premio The Best de la FIFA 2022 Reuters

THE BEST 2022

Es la reina del fútbol mundial sin discusión. Después de que en 2021 ganase tanto el Balón de Oro como el The Best de la FIFA, Alexia Putellas repitió éxito en la gala del prestigioso premio de France Football en 2022 y ahora vuelve a hacerlo en el evento que reconoce a los mejores del año por el máximo organismo del balompié.

Alexia Putellas era una de las tres finalistas a este The Best de la FIFA a la mejor jugadora del año 2022. Y la centrocampista del Fútbol Club Barcelona se impuso en las votaciones a la inglesa Beth Mead, futbolista del Arsenal WFC, y a la estadounidense Alex Morgan, que cambió el Orlando Pride por el San Diego Wave en los últimos meses.

Pese a estar lesionada, motivo por el cual no pudo disputar la pasada Eurocopa con la selección española de fútbol femenino, Alexia Putellas vuelve a ser reconocida como la mejor del mundo, como ya sucediese en la gala del Balón de Oro. Un premio a la actual número uno del mundo.

Alexia es The Best

A la alfombra verde de la Salle Pleyel de París llegó Alexia Putellas vestida de blanco. Otra vez repitiendo como una de las favoritas a uno de los grandes premios del planeta fútbol. Y, otra vez, coronándose como la The Best. No se lo esperaba la española. Cara de sorpresa y una confesión: no tenía nada preparado y había viajado hasta la capital francesa sin sus familiares.

Alexia Putellas, en la gala The Best de la FIFA 2022 Reuters

"No me he preparado nada, muchas gracias a todos los que habéis votado. Primero quiero dar la enhorabuena a Alex y a Beth, vosotras también lo merecéis. Gracias a toda la gente que han estado todos los días, no solo ahora, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo, un pedacito de todas esas personas que me he ido cruzando por el camino", dijo Putellas al recoger el premio.

Más triunfadoras

Alexia Putellas no fue la única mujer que puso su nombre en letras de oro y brillantes en París. Mary Earps fue galardonada como mejor portera del año 2022. La guardameta de la selección de Inglaterra y del Manchester United WFC superó a la alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea FC Women, y a la chilena Christiane Endler, del Olympique de Lyon.

En cuanto a la mejor entrenadora del año, el The Best de la FIFA se lo llevó la seleccionadora nacional de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, por tercera vez. Con ella, las inglesas no han perdido ni un solo partido. Las otras finalistas fueron la francesa, y entrenadora del Olympique de Lyon, Sonia Bompastor, y la sueca y seleccionadora de Brasil, Pia Sundhage.

Por último, el XI FIFPro del año del fútbol femenino estuvo formado por: Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead. Dos españolas así en el mejor equipo del 2022.

