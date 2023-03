Pitos a Messi en el PSG y el vestuario del Barça abre el melón de su vuelta: "Estamos esperándolo ya"

Lo de Leo Messi y el PSG amenaza con romperse año y medio después. El delantero argentino acaba contrato en verano y su padre está en negociaciones para renovar. Las posturas son lejanas, mientras desde Can Barça se escuchan cantos de sirena para que vuelva. Tras lo de este domingo, verlo de nuevo de azulgrana parece más sencillo.

La nueva eliminación del PSG en la Champions League ha supuesto una decepción para los aficionados del club galo. Se buscan culpables y uno de los principales señalados es Messi. Mientras a Kylian Mbappé le siguen ovacionando, al argentino ya le pitan en el propio Parque de los Príncipes.

Ocurrió este domingo, en un nuevo partido de la Ligue-1. Cuando en megafonía anunciaron el once del PSG, el nombre de Messi fue acompañado de silbidos que no son costumbre escuchar. Procedieron, sobre todo, de la parte de los ultras. Para colmo, el equipo parisino consumó la debacle también en liga cayendo derrotado 0-2 en casa contra el Stade Rennais.

Con el estadio más lleno, se vuelve a repetir el once del PSG. Mbappé, ovacionado, mientras que con Messi hay aplausos y pitos. pic.twitter.com/a12bIjsCPD — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 19, 2023

Messi no ocultó su enfado por lo ocurrio. Tras acabar el partido, fue llamativa la escena del actual premio The Best marcharse al túnel de vestuarios sin apenas saludar a los rivales ni hablar con sus compañeros. Se fue del campo con prisa, en soledad y un rostro claramente serio.

Tensión con Messi en París. L'Équipe, ante los hechos, informó que en el PSG iban a tener en cuenta el posicionamiento de la afición contra Messi a la hora de seguir tratando su renovación. Ruptura a la vista y eso lo reciben de la mejor manera en Barcelona.

A 831 kilómetros de distancia, la situación iba a ser radicalmente contraria horas después. Si bien el 'caso Negreira' tiene a toda España indignada, en la Ciudad Condal prefieren desviar la vista y centrarse en lo que le da alegrías. Eso ahora mismo es el rumbo del equipo en Liga, aún más líder tras la victoria en El Clásico.

El Barça ganó en su casa al Real Madrid (2-1) y roza el título de Liga con una ventaja de 12 puntos sobre los blancos. En mitad de la euforia, pensar en el regreso de Messi le sale solo a algunos. Incluido a algún futbolista del primer equipo azulgrana.

Sergi Roberto abre la puerta

Es el caso de Sergi Roberto. Uno de los capitanes del equipo habló en los micrófonos del programa Jijantes y Messi fue uno de los protagonistas. El futbolista culé no rehuyó a los rumores: "Quién no va a estar preparado para la vuelta de Leo. No queremos hablar mucho porque eso es algo que tienen que decidir el entrenador, el presidente… Pero nosotros, los jugadores, estamos esperándolo ya con los brazos abiertos", dijo.

Sergi dejó otro guiño más para su excompañero al hablar de los pitos que este recibió en el Parque de los Príncipes: "Al final, no entiendes el porqué, Está haciendo buenas temporadas en París y ahora la han tomado con él por la eliminación. Es un jugador espectacular y aquí lo vamos a tratar muy bien si viene".

