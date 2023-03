Fernando Alonso lanza un dardo: "Si no seguía en Alpine se iba a ver la mejor versión de mí"

Fernando Alonso ha sorprendido al mundo con el increíble rendimiento que está ofreciendo en este arranque de la temporada. Dos podios en las dos primeras carreras, tan sólo superado por los incontestables Red Bull, le convierten en la gran revelación pese a sus 41 años y pese a formar parte de una escudería que, sobre el papel, iba a tener que pelear mucho para estar a la altura de los mejores.

Todo lo que hace y dice el español levanta pasiones, y recientemente habló en la presentación del libro 'El Gran Circo de la Fórmula 1'. Estas últimas declaraciones han levantado además algo de polémica, porque habló acerca de su anterior escudería, Alpine, y hay quien ha interpretado sus palabras como un dardo que apunta directamente contra esta estructura.

Así, preguntado sobre su salida de Alpine y su buen rendimiento con 41 años, Alonso fue claro: "A partir de mitad de año, cuando firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin, a prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche... Fue como una cosa personal, si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en la Fórmula 1", comentó.

Así, el asturiano tenía claro que sólo abandonando Alpine encontraría el camino hacia un sensacional rendimiento, más aún con el cambio de normativa: "Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año de prepararme bien", alegó.

Momentos malos

Pese a que ahora mismo Fernando Alonso y Aston Martin están en la cresta de la ola, con un inicio de temporada sensacional en el que han firmado dos podios en las primeras dos carreras, el piloto asturiano es consciente de que habrá momentos malos a lo largo de la campaña.

Por eso, Fernando confesó que está preparado para ello y que sabe cuál es la realidad: "Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito, los Mercedes crecerán porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil. Ese es el potencial que tiene Mercedes", sentenció.

Mientras todo eso llega, el de Aston Martin prefiere disfrutar del momento aunque siempre con cautela, pero por supuesto no oculta que está encantado del trabajo que está realizando en este arranque del año: "Hemos empezado bien con los dos podios, pero Red Bull está en otra liga, así que hay que tener los pies en el suelo", dijo.

Es por eso que quiso dejar claro que tanto Checo Pérez como Max Verstappen están a un nivel inalcanzable para cualquier otro coche de la parrilla, y que ni se le pasa por la cabeza tener la opción de pelear con ellos por el título del Mundial.

