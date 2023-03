Alpine sorprende y sale en defensa de Fernando Alonso tras sus sanciones: "Es innecesario"

Fernando Alonso vivió emociones de todo tipo en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto español volvió a demostrar que es el mejor del resto de los 'mortales', consiguió un podio estratosférico, se lo quitaron con la carrera terminada y volvieron a otorgárselo unos minutos más tarde.

Durante aquel Gran Premio, a Fernando Alonso le sancionaron hasta en dos ocasiones. Por su segunda penalización perdió de manera provisional el podio, aunque una rectificación posterior de la FIA se lo devolvió más tarde. Un mecánico tocó su coche antes de tiempo y eso le acarreó una multa, aunque tras considerarlo nuevamente se levantó el castigo que volvió a dejar tercero al asturiano.

Sin embargo, la primera sanción que recibió Fernando Alonso también estuvo envuelta de polémica. Después de dar la vuelta de reconocimiento, el español colocó su monoplaza de tal forma que pisaba por unos centímetros las líneas del cajón. Esto no le otorgaba ninguna ventaja adicional en la salida al de Aston Martin, pero las reglas dictan que eso no puede hacerse y que por lo tanto debía ser sancionado.

[Rendidos a Fernando Alonso: "No ha habido un piloto de carreras más inteligente que él"]

Esta sanción, no obstante, ha sido catalogada como ridícula en los últimos días incluso por distintos actores de la Fórmula 1. De hecho, los últimos en unirse a la crítica de esta sanción que recibió Fernando Alonso fueron algunas de las voces de Alpine, la anterior escudería del piloto español.

Alan Permane, el director deportivo de esta marca, habló para el portal web Motorsport y lo hizo para ponerse del lado de su expiloto: "Lo que parece un poco draconiano es esta nueva regulación de dónde tiene que parar el coche en la parrilla. Nadie tiene ventaja por estar 10 centímetros más de un lado o del otro, no veo por qué", comentó sobre la sanción impuesta a Alonso.

Habrá una reunión

El mandatario de la estructura Alpine, muy en desacuerdo con esta norma que puede penalizar a los pilotos por pisar las líneas en la salida, confesó que le plantearán esta cuestión a la FIA. "Podemos sacar el tema", aseveró Alan Permane, confiando en que esto no vuelva a salpicar a ningún piloto más.

Además, el director deportivo explicó el ridículo que, a su juicio, supone esta sanción, ya que los pilotos apenas tienen visibilidad para saber dónde dejan exactamente el coche: "No sé si se revisará, pero sancionar a la gente por sobrepasar las ruedas en un coche en el que los pilotos no puede ver esas líneas me parece duro, innecesario", comentó.

[Así es Mikey Brown, el mecánico jefe de Aston Martin que sueña con la ‘33’ de Fernando Alonso]

Fernando Alonso tuvo que pagar este desliz con 5 segundos de penalización, algo que tuvo que cumplir entrando en boxes. Aquello desencadenó su segunda sanción porque un mecánico suyo tocó el coche antes de que se cumpliera este tiempo, aunque finalmente esta última sanción quedó sin efecto.

Sigue los temas que te interesan