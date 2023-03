Kostyuk reabre las heridas entre rusas y ucranianas en el tenis: no da la mano a su rival y lanza un aviso

Un nuevo caso más de discrepancias entre jugadoras rusas y ucranianas ha vuelto a producirse en el circuito femenino. Esta vez sucedió en la segunda ronda del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada. Las protagonistas, Marta Kostyuk y Anastasia Potapova, que dejaron otro desencuentro sobre las pistas del Estado de Florida.

La ucraniana Kostyuk negó el saludo a la rusa Potapova en el partido de segunda ronda como consecuencia de la guerra que mantienen ambos países desde el intento de Putin de invadir el territorio presidido por Volodímir Zelenski. Una escena cargada de tensión que vuelve a reabrir las heridas entre las jugadoras.

Una vez finalizado el partido las tenistas suelen despedirse con un amistoso choque de manos, algo que no sucedió en dicho encuentro. Potapova se alzó con la victoria con un contundente 6-3 y 6-1 y la reacción de la ucraniana no se hizo esperar mientras le daba la espalda a su rival.

No es la primera vez que Marta Kostyuk esquiva a una jugadora rusa. En los últimos torneos, siempre que se ha cruzado contra una de ellas, ha rechazado chocar las manos. Ya sucedió en el US Open contra Victoria Azarenka y hace apenas unos días en el torneo de Austin, donde repitió la misma acción contra Varvara Gracheva.

"Hemos pedido una reunión con los dirigentes de nuestro circuito para hablar y la única respuesta que hemos obtenido es el silencio", refrendó tras la derrota frente a Potapova. Sin embargo, la WTA ha hecho oídos sordos a la petición de la federación ucraniana de tenis tras los últimos episodios vividos.

Episodio en Indian Wells

Una de las acciones más polémicas del conflicto entre Ucrania y Rusia sucedió en el Masters 1000 de Indian Wells. Allí, uno de ellos fue la provocadora acción de Potapova, quién saltó a la pista con la camiseta del Spartak de Moscú. Un suceso que le valió una advertencia de la WTA a la rival de Kostyuk.

La jugadora nacida en Kiev también se refirió a esa provocación de su rival en el torneo californiano de Indian Wells. "Esto no cambia nada. Hay un montón de cosas que hace la WTA con las que yo no estoy de acuerdo. Diga lo que diga me odiarán más y más en las redes sociales. No puedo hablar del 'warning', simplemente me hace gracia", indicó.

Además, en el Masters 1000 también se produjo la retirada por un ataque de pánico de Lesia Tsurenko. La ucraniana no pudo continuar con su participación en Indian Wells debido a una conversación con el CEO de la WTA, que le expresó su opinión sobre la polémica con Rusia y Bielorrusia y que se mostraba en contra de su pensamiento.

Guerra Rusia -Ucrania

