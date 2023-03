Sabalenka reconoce las "tensiones" entre rusas y ucranianas: "Nadie de nosotros hizo algo malo"

Indian Wells ha inaugurado la temporada de Masters 1000 de tenis y lo ha hecho con lo que sucede en las pistas en un segundo plano. Especialmente en el cuadro femenino, donde cada vez más se están recrudeciendo las relaciones entre las jugadoras debido a la guerra que impera entre Rusia y Ucrania.

Con gran parte de jugadoras dando la espalda a las nacidas en el territorio de Vladímir Putin, la tensión ha estallado en los vestuarios del torneo californiano. La última en reconocerlo ha sido una de las jugadoras que estará presente en la final, Aryna Sabalenka. La bielorrusa lo explicó en la rueda de prensa previa al último partido del cuadro femenino y dejó un pequeño recado para las jugadoras nacidas en suelo ucraniano.

"Sí, por supuesto hay mucha tensión entre nosotras. Quiero decir, yo todavía tengo esta creencia de que no hice nada malo a los ucranianos. Ni yo, ni los deportistas rusos, ni los deportistas bielorrusos, nadie de nosotros hizo algo malo. Incluso algunos de nosotros estamos como ayudando. No públicamente, por así decirlo", resaltó la actual número 2 del mundo, solo por detrás de Iga Swiatek.

[Tensión en Indian Wells: de las provocaciones rusas a la retirada de la tenista ucraniana Tsurenko]

Además, quiso romper una lanza a favor de la WTA y apuntar que el organismo que rige el tenis femenino está haciendo todo lo que puede para mantener el orden entre las jugadoras. "No tiene nada que ver con la WTA. Quiero decir, están haciendo lo mejor que pueden. ¿Qué pueden hacer? Nadie de nosotros tiene control en esta situación. Todos estamos intentando mantener el vestuario lo más tranquilo posible y entender que no es nuestra culpa y que todos entendemos a los ucranianos y realmente nos sentimos mal por ellos. Eso es todo. Creo que he hablado mucho", insistió Sabalenka.

De hecho, el tenis ha sido de los pocos deportes donde los jugadores y jugadoras nacidos en territorio ruso y bielorruso han podido competir desde que se impusiese el veto. Lo han hecho renunciado a su bandera y a cualquier declaración política, aunque en los últimos días se ha montado revuelo.

Sabalenka celebra un punto durante la final del Open de Australia. REUTERS

El caso de Anastasia Potapova ha sido uno de los más sonados, pues la rusa realizó un provocativo gesto desde la pista. Lució una camiseta del Spartak de Moscú, equipo de su país, cuando están obligados a mostrar su neutralidad, algo que le ha llevado a recibir una amonestación de la WTA.

El abandono de Tsurenko

Otra de las grandes polémicas que ha habido en Indian Wells debido a esas tensiones crecientes en el tenis fue el repentino abandono de la ucraniana Lesia Tsurenko. De hecho, se retiró del torneo por "motivos personales" poco antes de enfrentarse a la propia Aryna Sabalenka en la tercera ronda.

[La número 1 Swiatek se gana a Ucrania y cabrea a Rusia: "Las rusas deberían ser más sensibles"]

Poco después, Tsurenko hacía público que no se presentó al partido tras una conversación con el CEO de la WTA, Steve Simon. En ella, la máxima autoridad del circuito femenino hizo sentir mal a la ucraniana tras mostrarle su impresión sobre la guerra entre su país y Rusia y esta acabó sufriendo un ataque de ansiedad por ello.

Sin embargo, las palabras de Aryna Sabalenka no se hicieron esperar sobre dicho asunto y señaló al entrenador de Tsurenko como el principal artífice de la salida del torneo de su pupila. "Creo que hay algo más. Yo tuve una situación realmente dura con su entrenador y la manera en que actuó conmigo. Así que creo que ese hombre pone mucha presión sobre ella", recalcó la número dos del mundo.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan