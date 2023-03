'Tierra trágame': el fallo loco de Isi y Trejo en el Rayo al tratar de imitar el penalti de Messi y Suárez

El partido entre el Rayo Vallecano y el Girona dejó de todo. En Vallecas disfrutaron de un buen espectáculo de goles por ambos bandos, remontadas, penaltis repetidos e incluso una pena máxima fallada de una de las formas más inverosímiles jamás vistas. En su afán de sorprender al guardameta del equipo catalán, Trejo e Isi Palazón rompieron todos los moldes pero no les salió la jugada como esperaban.

Corría el tramo final de la primera parte en Vallecas y el Rayo Vallecano ya mandaba por 2-1 en el marcador después de un inicio loco de encuentro. En estas, los madrileños se encontraron con un penalti a favor, una oportunidad inmejorable para agrandar la brecha en el marcador y encarrilar una victoria muy importante para seguir mirando hacia los puestos europeos.

El encargado de intentar materializar ese lanzamiento desde los once metros fue Trejo, pero el jugador del Rayo Vallecano erró en su intentó porque se encontró con una buena intervención de Gazzaniga. La defensa del Girona terminó echando el balón a córner en el rechace, pero desde el VAR mandaron repetir el penalti porque el zaguero había entrado antes de tiempo en el área para ganar ventaja.

¡ERA LA DE MESSI Y SUÁREZ! 😱 ¡Es una de las imágenes de @LaLiga! 😯



Óscar Trejo e Isi Palazón intentaron un penalti indirecto... pero salió mal 😶#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/mFggkGTaEy — DAZN España (@DAZN_ES) March 18, 2023

Fue en la repetición de este penalti cuando llegó la jugada curiosa de la jornada. De nuevo Trejo asumió la responsabilidad, cogió el esférico y lo colocó otra vez en el punto de los once pasos. Nadie se esperaba lo que iba a pasar después, porque todo el mundo se quedó con la boca abierta en Vallecas.

Trejo no buscó puerta directamente, sino que ejecutó un ligero toque adelantando el balón para que Isi Palazón, llegando desde atrás y con la bola rodando, realizara el remate definitivo. La jugada no les salió mal, pero la definición no fue ni mucho menos la esperada porque Isi, en el mano a mano ante Gazzaniga, echó la pelota a las nubes.

Esta jugada ya la intentaron hace unas temporadas dos genios como Leo Messi y Luis Suárez en el Fútbol Club Barcelona en un partido ante el Celta de Vigo. En aquella ocasión, a los culés les salió mucho mejor la ejecución de esta particular manera de lanzar un penalti, porque el toque del argentino para el uruguayo terminó con el gol de este último.

Sigue los temas que te interesan