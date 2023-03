La número 1 Swiatek se gana a Ucrania y cabrea a Rusia: "Las rusas deberían ser más sensibles"

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue vigente más de un año después. Como en todos los asuntos del mundo, también en el deporte resulta imposible normalizar un conflicto de este calibre y en el tenis se está notando de manera especial. Aquí, los deportistas rusos y las ucranianos rozan de manera muy estrecha, y no sólo eso, sino que la situación se está recrudeciendo en las últimas fechas.

En el circuito femenino se han producido algunos episodios en los que las tenistas rusas han querido reivindicar su origen y su país, algo que ha chocado bastante en el sentir no sólo de sus compañeras ucranianas, sino también en el resto de las deportistas. Una de las acciones más llamativas se produjo recientemente en Indian Wells en el momento en el que Anastasia Potapova saltó a la pista con la camiseta del Spartak de Moscú, algo que ha levantado verdaderas ampollas. Hay que recordar que los rusos siguen compitiendo sin bandera.

La situación es tan incómoda que la número 1 del ranking, Iga Swiatek, se manifestó acerca de toda esta polémica: "Estamos viviendo algo muy complicado, se respira una gran tensión en el vestuario y creo que no tenemos el liderazgo necesario para regular según qué comportamientos", comentó la mejor tenista del momento.

Estas declaraciones de la polaca fueron un dardo directo a la WTA, el organismo que regula el tenis femenino. Swiatek señaló claramente que hasta el momento no han hecho nada por solucionar este clima y que no ve a nadie capacitado para hacerlo. Pese a todo, se mostró esperanzada con que todavía se puedan producir cambios: "Hablé con los dirigentes de la WTA y me dijeron que no volverán a producirse estas situaciones, lo cual me alivió bastante", comentó.

Con más tacto

Swiatek no se mordió la lengua lo más mínimo a la hora de valorar esta situación y de pedir más respeto para sus compañeras de profesión ucranianas: "Para ser honesta, me sorprende mucho ver a chicas rusas con camisetas de equipos de fútbol de su país, por ejemplo. No creo que sea bueno para nadie que se muestren ese tipo de sentimientos, por mucho que sea hincha de ese equipo, y espero que se haya dado cuenta".

De hecho, la ucraniana Lesia Tsurenko tuvo que retirarse de Indian Wells por un ataque de pánico desencadenado por la guerra: "Lo entiendo perfectamente. Debe ser casi imposible estar concentrada todas las semanas para poder competir teniendo en cuenta que su país está en guerra. No me puedo imaginar qué haría yo si estuvieran bombardeando Polonia", dijo.

Además, en su exposición pidió un poco más de tacto y de respeto para las tenistas ucranianas: "Creo que deberíamos centrarnos todos más en ayudar a los deportistas ucranianos, brindarles todo lo que necesiten y cuidar de sus familias. Voy a involucrarme en ello porque no creo que se esté haciendo todo lo necesario ahora mismo".

Por último, también quiso poner al tenis como un espejo para la sociedad: "Somos un ejemplo para muchos niños y tenemos una responsabilidad como deportistas de elite. Considero que las tenistas rusas deberían ser más sensibles a la hora de comportarse", finalizó.

