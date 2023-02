Garbiñe Muguruza decide tomarse un descanso: ni Indian Wells ni Miami

El 2023 ha comenzado de la peor de las maneras para Garbiñe Muguruza. La tenista española aparece actualmente en la posición 87 del ranking de la WTA, pero su caída puede ser todavía mayor. Después de borrarse de la gira asiática, en la próxima actualización de la clasificación del circuito femenino su nombre pasará a estar fuera incluso de los 120 primeros puestos.

Un duro golpe para la ganadora de dos títulos del Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017). La tenista es consciente de que atraviesa por un mal momento y por eso ha decidido dar un paso a un lado. Quiere tomarse un descanso y por ello ha confirmado que no disputará los WTA 1000 de Indian Wells y Miami.

"Me tomaré un descanso de la competición las próximas semanas. Seguiré trabajando con mi equipo para volver a mi nivel de tenis y sentirme lista para competir nuevamente", ha confesado Garbiñe Muguruza este mismo martes. Esto quiere decir que no regresará a la competición hasta la gira europea de tierra batida.

Caída libre

En enero de 2022, Garbiñe Muguruza ocupaba la tercera posición del ranking de la WTA. Pero a comenzará el mes de marzo desde el puesto 126 del mundo, convertida en la séptima española del circuito. Su clasificación podría provocar que dijese adiós a los grandes torneos, aunque parece que su presencia en el Mutua Madrid Open no corre peligro.

Por su condición de tenista española, Muguruza recibirá una de las famosas 'wild card' para estar presente en el Mutua Madrid Open. Además de que está representada por IMG, empresa propietaria del torneo de la capital. También tiene garantizada la invitación a otros torneos por la regla que se conoce como 'Top20 wild card'.

Por esta citada regla, las cabezas de serie del ranking que no se hayan apuntado, las ganadoras de algún Grand Slam, así como las campeonas de los Masters o las que en su día fueron número 1 de la WTA tienen el derecho a dos plazas en el cuadro principal. De hecho, ya se vio jugar a Venus Williams en Auckland pese a no figurar ni entre las 1000 primeras del ranking femenino del tenis mundial.

Así las cosas, su ranking no está en la lista de los mayores de sus problemas. Por el momento, Garbiñe Muguruza se centra en una particular especial recuperación, ya que no solo se trata de recuperar su mejor tenis, sino que también entra en juego el concepto psicológico. La temporada sobre tierra batida la espera.

