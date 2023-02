La AMA recurre al TAS para que sancionen a Valieva al considerar la decisión "errónea"

La polémica sigue a vueltas con la patinadora Kamila Valieva. Desde que hace más de un año se hiciese público su positivo por dopaje, su caso ha estado pululando en la RUSADA, agencia contra el dopaje rusa, y ésta consideró hace unas fechas que no había castigo alguno para una de sus grandes y precoces estrellas porque no había "culpa ni negligencia".

Quién no se ha mostrado nada contento con la decisión de la RUSADA ha sido la Agencia Mundial Antidopaje. Dicho organismo no ha querido quedarse de brazos cruzados ante lo consideran una injusticia, ya que Valieva no ha recibido sanción alguna y ha decidido llevar el caso a lo más alto.

Este martes ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo para encontrar una solución al caso. Además, señala que debería ser sancionada debería ser inhabilitada con carácter retroactivo desde entonces, cuando se declaró su positivo durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2020.

"Como ha tratado de hacer a lo largo de este proceso, la AMA continuará presionando para que este asunto proceda sin más demoras indebidas", declaraba la Agencia Mundial Antidopaje en la búsqueda de lo que consideran algo flagrante. Una guerra contra el organismo ruso, que lleva mucho tiempo bajo la lupa por su prácticas en lo referido al mundo del dopaje.

Además, considera que han atendido "cuidadosamente la decisión razonada completa" y apuntan que la conclusión del tribunal disciplinario de la RUSADA de que la deportista no cometió falta o negligencia alguna "es errónea según los términos del Código Mundial Antidopaje". Por lo tanto, la AMA ha decidido ejercer su derecho "a presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo".

La intención del organismo es que la Kamila Valieva reciba su justa sanción. Según su idea, la patinadora rusa debe de cumplir un total de cuatro años de inegilidad y anulación de sus resultados desde que conociese la muestra positiva. El pasado 25 de diciembre de 2021 fue cuando se registro dicho control, pero fue ocultado por la Federación rusa hasta los Juegos Olímpicos de Invierno. Allí era una de las grandes estrellas de la competición, llegando a conseguir un oro en la competición por equipos.

Sin restricciones en Rusia

Kamila Valieva no fue retirada por Rusia de la competición en ningún momento. La jovencísima patinadora, de 16 años, no ha dejado de competir en ningún momento. Una postura que ha sido el desencadenante de la AMA para poner el grito en el cielo ante la situación que se estaba viviendo.

Únicamente, Valieva no ha competido a nivel internacional debido a la restricción y el veto que sufre los atletas rusos por la guerra entre el país dirigido por Vladimir Putín y Ucrania. Aún así, ha participado en diferentes competiciones en su territorio, dejando ver que no hay castigo alguno sobre ella. Además, ha sido ovacionada por el público, que la considera como una de sus grandes estrellas en el deporte.

