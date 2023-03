El director del Masters de Montecarlo confirma el regreso de Nadal: "Fue el primero en registrarse"

El regreso de Rafa Nadal al circuito está cada vez más cercano. De hecho, por primera vez desde que dejara el Abierto de Australia con una importante lesión muscular a la altura de la cadera, ya se sabe una fecha para su retorno a las pistas. Una decisión, la de su regreso, que todavía no es oficial, ya que no ha sido transmitida por el propio Rafa.

Sin embargo, quien ha desvelado el retorno del campeón español a las pistas lo ha hecho con conocimiento de causa. Se trata de David Massey, director del Masters 1000 de Montecarlo. El jefe de la organización ha confirmado que el jugador balear estará, salvo contratiempo inesperado de última hora, en el sorteo del cuadro de su torneo.

Esto significa que quedan ya pocas semanas para el retorno del jugador español, quien no ha vuelto a saltar a una pista de tenis desde que abandonara lesionada el primer Grand Slam del año. El Masters 1000 de Montecarlo arranca el próximo 8 de abril y con él se da comienzo a la gira de tierra batida, la cual tendrá después otras paradas de interés como el Conde de Godó, el Masters 1000 de Roma, el Mutua Madrid Open y el gran objetivo de Roland Garros.

Las dolencias físicas de Rafa le han impedido estar en la gira americana, la cual era el primero de sus objetivos. De hecho, Nadal confiaba en poder llegar a tiempo a Indian Wells, torneo que se está disputando esta semana en California. Sin embargo, el proceso de recuperación ha ido más lento de lo esperado y el ganador de 22 'Grandes' no solo no ha podido estar en Indian Wells, si no que también ha causado baja en Miami.

Rafa Nadal, tras su lesión en el Abierto de Australia Reuters

Nadal ha 'pasado' de la gira en pista rápida por América y dará el salto directamente a Europa. El jugador español hará oficial esta noticia en los próximos días, pero de momento ya se le ha adelantado David Massey quien ha confirmado que Rafa estará en su torneo, uno de los preferidos a lo largo de su carrera: "Rafa fue el primer jugador registrado".

Recuperar la corona monegasca

Así pues, Nadal parece uno de los fijos en el start list del Masters 1000 de Montecarlo, donde estará después de casi tres meses de lesión. No será un regreso cualquiera, ya que este torneo es junto a Roland Garros y al Conde de Godó de los que más veces ha ganado el propio Nadal.

Solo en París se ha desenvuelto Rafa mejor que en la tierra batida del Principado. Una sede convertida en uno de los cuarteles generales que han forjado un dominio histórico durante los últimos tres lustros.

Rafa ha levantado 11 veces el título monegasco enganchando una brillante racha entre 2005 y 2012 de ocho entorchados consecutivos. Sin embargo, lleva desde 2018 sin alzar los brazos en el Principado e intentará hacerlo ahora en su regreso a las pistas. David Massey confía en ello: "Tiene muchas ganas de jugar en el Masters de Montecarlo y se está dando todas las oportunidades de participar en el torneo que tanto le gusta".

