La ambición de Alcaraz antes de Indian Wells: "Ganarlo y ser número uno es un gran objetivo"

Carlos Alcaraz ha dejado atrás sus molestias para poner rumbo a Indian Wells. Allí el tenista español quiere la corona y, con ella, gran parte de sus opciones de sus opciones de regresar al número 1 de la ATP. Aunque para ello, deberá también de defender su título en Miami. Un largo y duro camino al que no le tiene miedo, pues su ambición vuelve a estar muy presente.

Así al menos lo ha dejado entrever en la rueda de prensa previa al torneo californiano. El actual número 2 del ranking quiere regresar a lo más alto y tiene entre ceja y ceja esa intención. Sus palabras demuestran que muy por la labor de disputarle el puesto a Novak Djokovic, que no estará en las pistas californianas debido a sus problemas con la vacunación.

"Ahora mismo me encuentro bien. Es el primer día que he entrenado con otro jugador y las sensaciones han sido buenas. Hemos jugado algunos puntos. Después de unos días de descanso, estoy preparado", explicaba el tenista tras dejar a un lado esos problemas físicos que le azotaron en el último partido que disputó, la final del Río Open contra Cameron Norrie.

Tras probarse en el recinto de Indian Wells junto a otros jugadores de nivel como Frances Tiafoe, Carlitos ha vuelto a sentir esas buenas sensaciones sobre la pista rápida del torneo estadounidense. Allí será el cabeza de serie número 1 y buscará los 1.000 puntos de la victoria para derrocar a Djokovic del liderato de la ATP.

"Ganar el título y recuperar el número uno son buenos objetivos para mí. Por supuesto que jugar un Masters 1.000 siempre es duro y quiero lograr un gran resultado aquí. Además, también me encanta este torneo.Para mí ganar el torneo y ser número uno de nuevo es un gran objetivo y quiero ir a por ello", recalcaba sobre su ambición en California.

Poco después tendrá la opción de reeditar su triunfo en el Masters 1000 de Miami. Allí, logró ganar su primer torneo de esta índole y, de conseguirlo, podrían retener el número 1 en caso de hacer lo propio con el californiano. Unas aspiraciones para uno de los mejores jugadores de la última temporada. Una serie de compromisos exigentes antes de afrontar la gira de polvo de ladrillo para preparar Roland Garros.

Ilusión con la pista rápida

Indian Wells supone la vuelta de Alcaraz a la pista rápida. Tras haber regreso a la tierra batida en los dos últimos torneos, Argentina Open y Río Open, el murciano se cruza de nuevo con la superficie donde acabó lesionado a finales de 2022. Fue un partido contra Holger Rune en el Masters 1000 de París.

Creo que soy un buen jugador en pista dura, así que quiero demostrarlo. No me considero a mí mismo favorito para ganar el torneo porque hace mucho tiempo que no juego en pista dura. Además hay grandes jugadores en el cuadro que también tienen oportunidades de ganar el torneo.Creo que tengo mis oportunidades de ganar el torneo e intentaré aprovecharlas

